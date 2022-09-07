Головна Новини
search button user button menu button

Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Переламати хід війни може постачання для ЗСУ систем озброєння або боєприпасів із відповідною дальністю дії
фото: Генштаб

Досяжність засобів ураження є вирішальною на фронті

Головною особливістю військового протистояння з РФ є диспропорція в спроможностях. Найбільш показовим її втіленням є різниця в граничній досяжності засобів ураження. Якщо для окупантів вона становить до 2 тис. км з урахуванням дальності польоту крилатих ракет повітряного базування, то для України вона фактично обмежена 100 км. Про це йдеться у спільній статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови оборонного комітету Ради Михайла Забродського для «Укрінформу».

Отож із початку широкомасштабної агресії засоби ураження Збройних Сил України мають досяжність майже в 20 разів меншу, ніж має противник. У перекладі на мову військової практики це означає, що ЗС України, в кращому випадку, можуть завдавати удари застарілими засобами ураження лише на глибину оперативного тилу противника. В той час як  противник здатний безкарно завдавати точкових ударів по цілях на всю глибину території країни. 

«Доки таке положення буде зберігатися,  ця війна може тривати роками», – йдеться в статті.

Виходом із ситуації може стати постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів із відповідною дальністю дії. Має бути застосовано комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації і Військово-морських сил ЗС України та інших складових їх могутності. Обговорення повинно вестись стосовно створення або нарощування спроможностей, а не виключно про кількість озброєння і обладнання для бригад, що плануються до переоснащення. 

Оскільки бойові дії в розумінні росіян ведуться віддалено, на території України, то громадяни РФ не так болісно сприймають втрати, невдачі, а головне – вартість цієї війни в усіх її розуміннях.  

«Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію окупованого Криму. Завдання ЗС України на 2023 рік – зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей», – аналізує Генштаб.

Тільки за умови вирівнювання балансу у досяжності засобів ураження і розхитування зазначеного центра тяжіння противника можна говорити про перелом в ході війни.

«Очевидно, що оперативні й стратегічні перспективи на 2023 рік для України в разі  отримання відповідних засобів по-іншому виглядатимуть зовсім інакше, ніж сьогодні.  Наявність навіть самої загрози використання ЗС України засобів ураження відповідної досяжності буде примушувати РФ по-іншому розглядати і природу, і перебіг, і результат нашого протистояння», – вважають в Генштабі. 

Нагадаємо, Залужний відповів, чого прагнуть окупанти і спрогнозував напрямки атак.

Також Генштаб прогнозує, що наступного року війна в Україні може продовжитися, оскільки російські окупанти не покидають планів для захоплення Лівобережної та південної частин нашої країни. 

Як стало відомо, що серпневі вибухи на авіабазах в Криму – це справа рук українських захисників.

Читайте також:

Теги: війна втрати Генштаб озброєння росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни вміло використовують зброю надану партнерами
Зброя для України: аналіз отриманої допомоги
22 серпня, 19:42
Вибухи на авіабазі біля Новофедорівки прогриміли 9 серпня
Вибухи в Криму. Пентагон повідомив, чи використовувалась американська зброя
13 серпня, 06:17
Зеленський звернувся до українців
Для Росії терор – це основна зброя: звернення Зеленського (відео)
30 липня, 22:30

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
158K
«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)
61K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
50K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
45K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
31K
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці

Новини

Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Сьогодні, 19:18
ЗСУ мають амбітну ціль до кінця року – CNN
Сьогодні, 18:59
Газовий терор РФ: Bloomberg спрогнозував наслідки для України
Сьогодні, 18:45
Чого прагнуть окупанти: Залужний спрогнозував напрямки атак
Сьогодні, 17:24
У чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ: фотопідтвердження
Сьогодні, 17:02
Онук Путіна вперше потрапив в об'єктиви журналістів (фото)
Сьогодні, 16:40

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту