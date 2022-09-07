Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками

Досяжність засобів ураження є вирішальною на фронті

Головною особливістю військового протистояння з РФ є диспропорція в спроможностях. Найбільш показовим її втіленням є різниця в граничній досяжності засобів ураження. Якщо для окупантів вона становить до 2 тис. км з урахуванням дальності польоту крилатих ракет повітряного базування, то для України вона фактично обмежена 100 км. Про це йдеться у спільній статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови оборонного комітету Ради Михайла Забродського для «Укрінформу».

Отож із початку широкомасштабної агресії засоби ураження Збройних Сил України мають досяжність майже в 20 разів меншу, ніж має противник. У перекладі на мову військової практики це означає, що ЗС України, в кращому випадку, можуть завдавати удари застарілими засобами ураження лише на глибину оперативного тилу противника. В той час як противник здатний безкарно завдавати точкових ударів по цілях на всю глибину території країни.

«Доки таке положення буде зберігатися, ця війна може тривати роками», – йдеться в статті.

Виходом із ситуації може стати постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів із відповідною дальністю дії. Має бути застосовано комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації і Військово-морських сил ЗС України та інших складових їх могутності. Обговорення повинно вестись стосовно створення або нарощування спроможностей, а не виключно про кількість озброєння і обладнання для бригад, що плануються до переоснащення.

Оскільки бойові дії в розумінні росіян ведуться віддалено, на території України, то громадяни РФ не так болісно сприймають втрати, невдачі, а головне – вартість цієї війни в усіх її розуміннях.

«Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію окупованого Криму. Завдання ЗС України на 2023 рік – зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей», – аналізує Генштаб.

Тільки за умови вирівнювання балансу у досяжності засобів ураження і розхитування зазначеного центра тяжіння противника можна говорити про перелом в ході війни.

«Очевидно, що оперативні й стратегічні перспективи на 2023 рік для України в разі отримання відповідних засобів по-іншому виглядатимуть зовсім інакше, ніж сьогодні. Наявність навіть самої загрози використання ЗС України засобів ураження відповідної досяжності буде примушувати РФ по-іншому розглядати і природу, і перебіг, і результат нашого протистояння», – вважають в Генштабі.

Нагадаємо, Залужний відповів, чого прагнуть окупанти і спрогнозував напрямки атак.

Також Генштаб прогнозує, що наступного року війна в Україні може продовжитися, оскільки російські окупанти не покидають планів для захоплення Лівобережної та південної частин нашої країни.

Як стало відомо, що серпневі вибухи на авіабазах в Криму – це справа рук українських захисників.