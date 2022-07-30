Для Росії терор – це основна зброя: звернення Зеленського (відео)

Зеленський зазначив, що трагедія в Оленівці – це свідомий воєнний злочин.

Президент Володимир Зеленський заявив, що усі докази злочину окупантів у Оленівці будуть зібрані. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 30 липня. Перед цим президент України пояснив, що трагедія в Оленівці – це свідомий воєнний злочин.

«Усі докази злочину окупантів у Оленівці будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав людей – будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало… Формальне юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу Сполучених Штатів, потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні та бізнесові зв’язки, які в іншому разі Росія зберігатиме. Це все одно доведеться робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення рішення. І що швидше це буде, то менше зла Росія встигне зробити».

«Ми – не Росія саме тому, що для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати будь-яку можливість, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб максимально обмежити російський терор. На цьому етапі війни терор для Росії – основна зброя. І тому головне завдання кожного українця, кожного захисника свободи та людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити від російських ударів якнайбільше людей», – заявив глава держави.



Зеленський подякував усім, хто бореться за Україну.

«Вдячний усім, хто рятує наших людей від російського терору!», – додав президент.

Нагадаємо, сьогодні на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку «Азов», написавши, що українські бійці нібито «заслуговують смерті через повішання». Пізніше МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов».

Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.