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    Запорізька ТЕС вже відновила роботу після аварії

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    <span>Увечері 3 лютого Енергодар залишився без світла і води</span> - Запорізька ТЕС вже відновила роботу після аварії
    Увечері 3 лютого Енергодар залишився без світла і води
    Фото з відкритих джерел

    Найближчим часом енергетики запустять енергоблок №3

    У четвер, 4 лютого, ДТЕК повністю відновив роботу Запоріжської ТЕС в енергосистемі після знеструмлення через аварію на підстанції «Луч» Запоріжжяобленерго. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

    Після усунення причин аварії на підстанції, енергетикам Запоріжської ТЕС вдалося оперативно усунути наслідки аварійного відключення ТЕС та увімкнути в мережу енергоблок № 4 та №1. Найближчим часом енергетики запустять енергоблок №3.

    Нагадаємо, 3 лютого через аварію на підстанції «Луч» в Запорізькій області, системою аварійного захисту була відключена Запорізька ТЕС, яка на той момент працювала трьома енергоблоками потужністю 750 МВт.

    Аварія на підстанції призвела до короткострокового відключення електропостачання в місті Енергодар. Електропостачання міста було відновлено енергетиками Запорізької ТЕС «ДТЕК Енерго».

    Перший заступник енергетичного комітету Верховної ради Олексій Кучеренко вважає, що за аварії в енергосистемі повністю відповідають голова НКРЕКП Валерій Тарасюк та голова комітету Верховної ради Андрій Герус. Їх потрібно негайно викликати в Офіс президента.

    Керівництво Національного регулятора під контролем Геруса упродовж року свідомо руйнували енергетичний сектор, щоб через погрози відключень, запустити в Україну російську електроенергію, переконаний Кучеренко.

    Читайте також: Що сталось на Запорізькій ТЕС? Чітка хронологія від заступника міністра енергетики


    Теги: Запоріжжя ТЕС аварія ДТЕК Енергодар
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