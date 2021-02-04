Запорізька ТЕС вже відновила роботу після аварії

Увечері 3 лютого Енергодар залишився без світла і води

Увечері 3 лютого Енергодар залишився без світла і води

Найближчим часом енергетики запустять енергоблок №3

У четвер, 4 лютого, ДТЕК повністю відновив роботу Запоріжської ТЕС в енергосистемі після знеструмлення через аварію на підстанції «Луч» Запоріжжяобленерго. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Після усунення причин аварії на підстанції, енергетикам Запоріжської ТЕС вдалося оперативно усунути наслідки аварійного відключення ТЕС та увімкнути в мережу енергоблок № 4 та №1. Найближчим часом енергетики запустять енергоблок №3.

Нагадаємо, 3 лютого через аварію на підстанції «Луч» в Запорізькій області, системою аварійного захисту була відключена Запорізька ТЕС, яка на той момент працювала трьома енергоблоками потужністю 750 МВт.

Аварія на підстанції призвела до короткострокового відключення електропостачання в місті Енергодар. Електропостачання міста було відновлено енергетиками Запорізької ТЕС «ДТЕК Енерго».

Перший заступник енергетичного комітету Верховної ради Олексій Кучеренко вважає, що за аварії в енергосистемі повністю відповідають голова НКРЕКП Валерій Тарасюк та голова комітету Верховної ради Андрій Герус. Їх потрібно негайно викликати в Офіс президента.

Керівництво Національного регулятора під контролем Геруса упродовж року свідомо руйнували енергетичний сектор, щоб через погрози відключень, запустити в Україну російську електроенергію, переконаний Кучеренко.



