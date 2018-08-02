Зарплата антикорупційного судді складатиме до 100 тис гривень у місяць



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На зарплату суддів ВАКС можуть впливати такі обставини як суддівська вислуга та наявність наукового ступеню

Судді Вищого антикорупційного суду отримуватимуть заробітну плату у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень щомісяця. Про це під час брифінгу повідомив член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що розмір посадових окладів і розмір суддівської винагороди у ВАКС визначений у законі «Про судоустрій і статус суддів».

«Цей суд має два рівня. Цей суд працює і як суд першої інстанції - звичайний місцевий суд, і як суд апеляційної інстанції. На сьогодні розмір посадових окладів і розмір суддівської винагороди в цих судах визначений у законі «Про судоустрій і статус суддів». Якщо ви його відкриєте, чи це 25 мінімальних розмірів для працездатної особи чи 30. Ці розміри будуть відповідно застосовані до суддів (ВАКС, - ред.)», - повідомив Щотка.

Він додав, що на заробітну плату суддів Вищого антикорупційного суду можуть впливати такі обставини як суддівська вислуга та наявність наукового ступеню.

«У середньому, думаю так, що для першої інстанції це буде близько 50 тисяч гривень. Для апеляційної - близько 100 тисяч гривень. Щомісяця», - додав член ВККСУ.

На посади суддів до Вищого антикорупційний суд (ВАКС) претендують 16 кандидатів на місце.

2 серпня ВККСУ оголосила конкурс до Вищого антикорупційного суду. У ВАКС повинні бути обрані 39 суддів.