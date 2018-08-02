Вища кваліфікаційна комісія оголосила конкурс на посади антикорупційних суддів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Громадське Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) оголосила конкурс

Іспити для суддів у Вищий антикорупційний суд стартують через 7 місяців

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) оголосила конкурс на вакантні посади суддів в Антикорупційному суді.

Подання документів триватиме з 8 серпня по 14 вересня.

Загалом планують набрати 39 суддів, з них — 12 посад до Апеляційної палати.

ВККС вже отримала 610 заявок кандидатів. Утім той, хто не реєструвався, все одно зможе подавати документи. За словами голови кваліфікаційної палати Станіслава Щотки, така кількість заяв свідчить про високий рівень довіри до комісії.

У Вищому антикорупційному суді також буде орган, який допомагатиме у відборі суддів — це Громадська рада міжнародних експертів. До неї входитиме шість осіб, які перевірятимуть доброчесність, професійні навички кандидатів.

Після ВККС розгляд документів претендентів йде у Вищу раду правосуддя, а потім — до президента, який визначає призначення суддів.

Зазначимо, що іспити для суддів у Вищий антикорупційний суд України стартують через 7 місяців. Про це повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков.

За його словами, на сьогодні складається план проведення іспитів. Їх будуть проходити кандидати, які пройдуть стадію допуску.

«Якщо не буде катаклізмів, то ми можемо завершити протягом 6-7 місяців. Коли будуть іспити, ми зараз складаємо план по тижнях. Вони будуть проведені для кандидатів, які пройдуть стадію "допуск". Після цієї стадії будуть іспити», - повідомив Козьяков.

Він зазначив, що для перемоги в конкурсі кандидати в антикорупційний суд пройдуть процедуру допуску, спеціальну перевірку, а також здадуть тестування та практичне завдання.

«Кандидати пройдуть психологічні тести, співбесіди з психологами, а також представниками українських та міжнародних громадських організацій», - додав він.



