Зарплати шахтарям та військовим і метро на Виноградар: Зеленський підписав зміни до бюджету-2019



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський підписав зміни до бюджету на 2019 рік

Для здійснення усіх необхідних платежів з виконання державою гарантійних зобов’язань виділяється 1 677,7 млн грн

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Про це свідчить інформація у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У графі «Дати та стан проходження» зазначається, що закон 7 листопада повернуто з підписом президента.

Як повідомлялося, зміни до бюджету, зокрема, передбачають збільшення видатків на збалансування фінансового стану державних вугледобувних підприємств та забезпечення фінансовими джерелами для виплати заробітної плати шахтарям, а також недопущення відключення шахт від електропостачання — 1 млрд грн.

Для здійснення усіх необхідних платежів з виконання державою гарантійних зобов’язань виділяється 1 677,7 млн грн.

Також закон збільшує видатки на національну безпеку і оборону – 1 361,9 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на збільшення рівня грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, Служби безпеки, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат у Збройних Силах.

Закон з метою забезпечення розв'язання соціальних питань та ефективного використання коштів державного бюджету також пропонує змінити загальні показники державного бюджету на 2019 рік: зменшити доходи на 20.379,2 млн. грн., у тому числі за загальним фондом - на 20.107 млн. грн., за спеціальним фондом - на 272,2 млн. грн.; збільшити фінансування за спеціальним фондом на 1145 млн. грн. та відповідно на цю суму граничного обсягу дефіциту державного бюджету; зменшити видатки на 20.658,8 млн. грн., у тому числі за загальним фондом зменшити на 21.984,7 млн. грн., за спеціальним фондом збільшити на 1325,9 млн. грн.; збільшити надання кредитів на 1.427,7 млн. грн.

Крім того, зміни до бюджету передбачають фінансування будівництва київського метро на Виноградар.

Верховна Рада 31 жовтня ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (№2283). Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 5 листопада.