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    Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад (наживо)

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    Президент України Володимир Зеленський бере участь у засіданні Конгресу - Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад (наживо)
    Президент України Володимир Зеленський бере участь у засіданні Конгресу
    фото Укрінформ

    Участь у заході візьме глава держави Володимир Зеленський

    Сьогодні, 30 вересня, відбувається засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові. Участь у заході взяв глава держави Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба президента.

    Як повідомлялося, попереднє засідання Конгресу місцевих та регіональних влад відбувалося спільно із засіданням Національної реформи 29 липня.

    У березні глава держави затвердив Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові, згідно з яким він є консультативно-дорадчим органом, а серед основних його завдань - сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів, моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.

    Теги: Володимир Зеленський президент
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    Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад (наживо)