Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад (наживо)

Участь у заході візьме глава держави Володимир Зеленський

Сьогодні, 30 вересня, відбувається засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові. Участь у заході взяв глава держави Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба президента.

Як повідомлялося, попереднє засідання Конгресу місцевих та регіональних влад відбувалося спільно із засіданням Національної реформи 29 липня.

У березні глава держави затвердив Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові, згідно з яким він є консультативно-дорадчим органом, а серед основних його завдань - сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів, моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.