Засновники Instagram заявили, що йдуть з компанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: instagram-press.com

Кевін Сістром та Майк Крігер працювали в команді Instagram протягом восьми років

Генеральний директор Instagram Кевін Сістром та головний технічний директор Майк Крігер, які були засновниками соцмережі, оголосили, що йдуть з компанії.

Про це йдеться у їхній заяві, оприлюдненій прес-центром соцмережі.

«Ми з Майком вдячні за останні вісім років в Instagram та шість років - у команді Facebook. Ми виросли з 13 чоловік до понад тисячі з офісами в усьому світі, всі разом створюючи продукти, якими користуються та які люблять понад мільярд користувачів. Тепер ми готові до наступної глави», - йдеться у заяві.

Про причини свого звільнення засновники не повідомили, при цьому зазначили, що хочуть взяти паузу для відпочинку, перш ніж братися за нові проекти.

Як відомо, Instagram був заснований у 2010 році. У 2012 році сервіс придбала компанія Facebook за один мільярд доларів.

Раніше повідомлялося, що засновник Facebook Марк Цукерберг обійшов інвестора Ворена Бафіта в рейтингу мільярдерів Bloomberg, ставши людиною з третіми в світі статками після Білла Гейтса ($94,2) і Джеффа Безоса ($142 млрд).

Джерело: Громадське