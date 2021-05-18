  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Застрягли на Кіпрі. Українські туристи вже два дні не можуть вилетіти додому

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Людей два дні привозять в аеропорт, вони чекають вильоту, але пізніше їх відвозять назад без пояснень - Застрягли на Кіпрі. Українські туристи вже два дні не можуть вилетіти додому
    Людей два дні привозять в аеропорт, вони чекають вильоту, але пізніше їх відвозять назад без пояснень
    Фото: Telegram-канал «ХС|Харків»

    Третя спроба полетіти додому буде зроблена 18 травня ввечері

    Група туристів з України ось уже кілька днів не може повернутися на Батьківщину після відпочинку на Кіпрі. Про це пишуть в Telegram-каналі «ХСХарків» і публікують фото українців з аеропорту в Ларнаці.

    Виліт повинен був відбутися ще 16 травня. Рейс вже двічі переносили – на 17 травня, а після – на 18.

    «З незрозумілих причин не випускають літаки рейсу Ларнака-Харків. Перевізник Wizz Air», – йдеться в пості.

    Також уточнюється, що людей нібито два дні привозять в аеропорт, вони чекають вильоту, але пізніше їх відвозять назад без пояснень.

    Ще однією проблемою для українців стали ПЛР-тести на Covid-19. Люди здали їх ще в п'ятницю, 14 травня, але тепер вони не дійсні. Тепер туристам доведеться здати нові тести за власний кошт.

    Третя спроба полетіти додому буде зроблена 18 травня. Рейс призначений на 21:40.

    Як відомо, Кіпр на тлі жорсткого локдауну знімає обмеження з вакцинованих від коронавірусу туристів. Туристам з України та з 49 країн дозволили в'їзд в Кіпр без необхідності самоізоляції чи здачі тесту на коронавірус за умови повної вакцинації від Covid-19.

    Теги: туризм літак Wizz Air українці аеропорт Кіпр коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Застрягли на Кіпрі. Українські туристи вже два дні не можуть вилетіти додому