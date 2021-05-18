Застрягли на Кіпрі. Українські туристи вже два дні не можуть вилетіти додому

Людей два дні привозять в аеропорт, вони чекають вильоту, але пізніше їх відвозять назад без пояснень

Третя спроба полетіти додому буде зроблена 18 травня ввечері

Група туристів з України ось уже кілька днів не може повернутися на Батьківщину після відпочинку на Кіпрі. Про це пишуть в Telegram-каналі «ХСХарків» і публікують фото українців з аеропорту в Ларнаці.

Виліт повинен був відбутися ще 16 травня. Рейс вже двічі переносили – на 17 травня, а після – на 18.

«З незрозумілих причин не випускають літаки рейсу Ларнака-Харків. Перевізник Wizz Air», – йдеться в пості.

Також уточнюється, що людей нібито два дні привозять в аеропорт, вони чекають вильоту, але пізніше їх відвозять назад без пояснень.

Ще однією проблемою для українців стали ПЛР-тести на Covid-19. Люди здали їх ще в п'ятницю, 14 травня, але тепер вони не дійсні. Тепер туристам доведеться здати нові тести за власний кошт.

Третя спроба полетіти додому буде зроблена 18 травня. Рейс призначений на 21:40.

Як відомо, Кіпр на тлі жорсткого локдауну знімає обмеження з вакцинованих від коронавірусу туристів. Туристам з України та з 49 країн дозволили в'їзд в Кіпр без необхідності самоізоляції чи здачі тесту на коронавірус за умови повної вакцинації від Covid-19.