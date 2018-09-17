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    Застряглих в Єгипті туристів вже доставили в Україну

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    Застряглих в Єгипті туристів вже доставили в Україну

    Туроператор Join UP! вибачився за незручності

    Затримка рейсу Bravo BAY 2092 туроператора JoinUp! з Хургади до Києва була пов'язана з необхідністю доставки інженерів авіакомпанії з України. Станом на вечір 17 вересня туристи повернулися до Києва.

    Як повідомили «Інтерфакс-Україна» в прес-службі туроператора Join Up!, рейс авіакомпанії Bravo BAY 2092 мав вилетіти о 18.00 15 вересня, але з технічних причин і у зв'язку з необхідністю очікувати прильоту з України інженерів авіакомпанії вилетів об 11.00 17 вересня.

    «Туроператор Join UP! забезпечив своїм туристам все необхідне для комфортного очікування рейсу. Всі туристи були розселені в готелі Panorama Bungalow, їм надали харчування й напої, було організовано трансфери з/в аеропорт. Туроператор вибачається перед своїми туристами за незручності», - говориться у повідомленні туроператора.

    Раніше ЗМІ повідомили, що з єгипетського курорту Хургада другу добу не можуть вилетіти до Києва близько 150 туристів рейсу BAY 2092 авіакомпанії Bravo Airways туроператора JoinUp.

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