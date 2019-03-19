Заступниці голови так званого Верховного суду «ДНР» дали 10 років тюрми з конфіскацією майна. Заочно



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Колишня українська суддя Юлію Безрученко, яка перейшла на бік «ДНР

Колишню суддю апеляційного суду Донецької області Юлію Безрученко визнано винною у створенні терористичної організації

Димитровський мiський суд Донецької областi заочно визнав винною заступницю голови так званого Верховного Суду «ДНР» Юлію Безрученко за ст.258-3 ч.1 КК України («Створення терористичної організації») і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 14 березня.

У березні 2011 року Верховна Рада України обрала Безрученко на посаду судді апеляційного суду Донецької області безстроково. Однак вже у січні 2015 року нині покійний ватажок «ДНР» Олександр Захарченко призначив Юлію Безрученко на посаду «судді Верховного суду ДНР».

Також у серпні 2015 року обвинувачена брала участь у першому засіданні Пленуму «Верховного суду «ДНР» з організаційних питань за законодавством, що суперечить основоположним принципам Конституції України та іншим законодавчим актам України, чим сприяла діяльності терористичної організації «ДНР».

У жовтні 2017 року на підставі «указу» глави «ДНР» її було нагороджено медаллю «За трудовую доблесть».

Димитровський мiський суд дійшов висновків, що колишня суддя апеляційного суду Донецької області Юлія Безрученко бере участь у терористичній організації - «Донецькій народній республіці» та сприяє її діяльності, перебуваючи на окупованій території, займаючи посаду у так званих судових органах «ДНР». Це підтверджено як сукупністю зазначених вище доказів, які узгоджуються між собою та є належними і допустимими, так і встановлено рішенням Вищої ради юстиції від 18.02.2016 № 387/0/15-16 «Про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення з посади суддів судів Донецької області за порушення присяги».

Твердження сторони захисту про відсутність доказів існування самої терористичної організації суд вважає необґрунтованими, оскільки для кваліфікації дій обвинуваченої за ч.1 ст.258-3 КК України не потрібно визнання так званої «ДНР» терористичною організацією окремим законом, оскільки поняття терористичної організації, як злочинного об'єднання, створеного з метою вчинення терористичної діяльності, визначено Законом України «Про боротьбу з тероризмом», а поняття і ознаки злочинної організації визначені ч.4 ст.28 КК України.

Початок строку відбування покарання у вигляді позбавлення волі для Безрученко обчислювати з дати її затримання.

Як повідомляв «Главком», у квітні 2018 року Апеляційний суд Донецької області визнав винним так званого голову верховного суду «ДНР», громадянина Росії Едуарда Якубовського у створенні терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років.