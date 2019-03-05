Заступник держсекретаря США почав візит в Україну



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Заступник державного секретаря США із політичних питань Девід Гейл

Девід Гейл перебуватиме в Україні до 7 березня

Заступник державного секретаря США із політичних питань Девід Гейл у вівторок, 5 березня, прибув до Києва.

Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

«Вітаємо в Києві заступника державного секретаря США Девіда Гейла! Раді приймати його тепер, в такий важливий і вирішальний час, з тим як Сполучені Штати та інші партнери підтримують Україну у протидії російській агресії», - йдеться у повідомленні.

Вітаємо в Києві заступника державного секретаря США Девіда Гейла! Раді приймати його тепер, в такий важливий і вирішальний час, з тим як Сполучені Штати та інші партнери підтримують Україну у протидії російській агресії. pic.twitter.com/NaSK3xbDj6 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 марта 2019 г.

Як повідомлялося, Гейл планує 5-7 березня зустрітися у Києві з вищими українськими посадовцями, щоб запевнити Київ у незмінній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України, і засудити тривалу російську агресію в Україні, включаючи напад 25 листопада у Керченській протоці.

Окрім того, він обговорить майбутні вибори, антикорупційні заходи і питання дотримання прав людини із урядовцями і лідерами громадянського суспільства, а також покладе квіти до Меморіалу Небесної сотні, щоб вшанувати тих, хто віддав життя за свободу під час Революції гідності.