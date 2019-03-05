  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Заступник держсекретаря США почав візит в Україну

    • Розсилка
    Заступник державного секретаря США із політичних питань Девід Гейл&nbsp; - Заступник держсекретаря США почав візит в Україну
    Заступник державного секретаря США із політичних питань Девід Гейл 

    Девід Гейл перебуватиме в Україні до 7 березня

    Заступник державного секретаря США із політичних питань Девід Гейл у вівторок, 5 березня, прибув до Києва.

    Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

    «Вітаємо в Києві заступника державного секретаря США Девіда Гейла! Раді приймати його тепер, в такий важливий і вирішальний час, з тим як Сполучені Штати та інші партнери підтримують Україну у протидії російській агресії», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, Гейл планує 5-7 березня зустрітися у Києві з вищими українськими посадовцями, щоб запевнити Київ у незмінній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України, і засудити тривалу російську агресію в Україні, включаючи напад 25 листопада у Керченській протоці.

    Окрім того, він обговорить майбутні вибори, антикорупційні заходи і питання дотримання прав людини із урядовцями і лідерами громадянського суспільства, а також покладе квіти до Меморіалу Небесної сотні, щоб вшанувати тих, хто віддав життя за свободу під час Революції гідності.

    Читайте також
    США вибори політика посольство Україна Держдепартамент США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ