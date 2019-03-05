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    В Україну сьогодні приїде заступник держсекретаря США

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    Заступник глави Держдепу&nbsp;із політичних питань Девід Гейл - В Україну сьогодні приїде заступник держсекретаря США
    Заступник глави Держдепу із політичних питань Девід Гейл

    Девід Гейл зустрінеться з вищими українськими посадовцями, щоб запевнити Київ «у незмінній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України»

    Заступник державного секретаря США із політичних питань Девід Гейл 5-7 березня зустрінеться у Києві з вищими українськими посадовцями.

    Про це повідомляє посольство США в Україні.

    «У Києві, з 5 по 7 березня, заступник держсекретаря США зустрінеться з вищими українськими посадовцями та політичними лідерами, щоб запевнити Київ у незмінній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України, і засудити тривалу російську агресію в Україні, включаючи напад 25 листопада у Керченській протоці. Крім того, він обговорить майбутні вибори, антикорупційні заходи і питання дотримання прав людини із урядовцями і лідерами громадянського суспільства, а також покладе квіти до Меморіалу Небесної сотні, щоб вшанувати тих, хто віддав життя за свободу під час Революції гідності», - йдеться у повідомленні.

    8 березня у Белграді Гейлі обговорюватиме питання двосторонніх відносин і повернення до діалогу щодо нормалізації з Косово. Також під час сербських переговорів Гейлі йтиметься про проблему впливу Росії і Китаю на Західних Балканах.

    9 березня у Приштині Гейлі зустрінеться з високопосадовцями Косова, щоб наголосити на історичній можливості досягти всебічної угоди про нормалізацію з Сербією та пошуків шляхів для розв’язання суперечки, додають у посольстві США.

    Нагадаємо, нещодавно представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що США і Євросоюз визнають потребу подальших санкцій проти Росії.

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