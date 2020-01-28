«Слуги народу» під час свят протягнули адвоката Януковича на посаду в ДБР



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Олександр Бабіков – колишній адвокат Віктора Януковича

Вони це зробили: версія ДБР. Або як провести конкурс на посаду, коли хочеться просто призначити «своїх» людей?

Т.в.о. Директора ДБР Ірина Венедіктова знає, як. У новорічно-різдвяний період вона оголосила ледь не «таємний» конкурс, на проходження котрого, було 2 робочі дні.

В результаті конкурсу Венедіктова «протягнула» на посаду свого першого заступника колишнього адвоката Віктора Януковича. На посаду заступника теж потрапила людина, повязана з фірмою, де т.в.о. Директора ДБР була радницею.

Джерело: Bihus.info