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    «Слуги народу» під час свят протягнули адвоката Януковича на посаду в ДБР

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    <span>Олександр Бабіков &ndash; колишній адвокат Віктора Януковича</span> - «Слуги народу» під час свят протягнули адвоката Януковича на посаду в ДБР
    Олександр Бабіков – колишній адвокат Віктора Януковича

    Вони це зробили: версія ДБР. Або як провести конкурс на посаду, коли хочеться просто призначити «своїх» людей?

    Т.в.о. Директора ДБР Ірина Венедіктова знає, як. У новорічно-різдвяний період вона оголосила ледь не «таємний» конкурс, на проходження котрого, було 2 робочі дні.

    В результаті конкурсу Венедіктова «протягнула» на посаду свого першого заступника колишнього адвоката Віктора Януковича. На посаду заступника теж потрапила людина, повязана з фірмою, де т.в.о. Директора ДБР була радницею.

    Джерело: Bihus.info

    конкурс Державне бюро розслідувань Ірина Венедіктова
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