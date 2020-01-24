ДБР порушує закон. Нардепи викликали поліцію до будівлі Бюро



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Депутати хочуть, щоб поліція зафіксувала факт порушення представниками ДБР законодавства

Депутати хочуть передати главі ДБР Венедіктовій звернення родин Героїв Небесної сотні, але вона ховається від парламентарів

Депутати від «Європейської солідарності» викликали поліцію з метою примусити Державне бюро розслідувань виконати норми законодавства та забезпечити доступ парламентарів до приміщення Бюро і право на невідкладний прийом очільницею ДБР Іриною Венедіктовою.

Про це заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко під час спілкування з поліцією.

«Разом з моїми колегами – 15 депутатів фракції «Європейська солідарність» – і родинами Героїв Небесної сотні ми прийшли на невідкладний прийом до керівника Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової. Вчора ми за зверненням родин Герої Небесної сотні, а також поранених на Майдані активістів, зустрілися з ними і отримали депутатський наказ зустрітися з керівництвом ДБР щодо питань, які сьогодні надзвичайно турбують їх. Зокрема, це призначення керівництвом ДБР адвоката Януковича, який має конфлікт інтересів та інше», – сказала політик.

Вона наголосила на тому, що згідно закону «Про статус народного депутата України» парламентарі мають право на невідкладний прийом посадовцями, і представники «Європейської солідарності» намагаються скористатися своїм законодавчим правом.

«Ми без зброї і хочемо передати пані Венедіктовій звернення родин Героїв Небесної сотні, які занепокоєні розслідуванням. Але кілька людей, які не представилися, на одному було написано «поліція» нас не пустили. Вже півтори години ми тут знаходимося. Ми представилися, показали їм свої посвідчення і повидили себе чемно», – зазначила вона.

«Ми закликали їх виконати норму закону «Про статус народного депутата України». Ми хочемо, щоб поліція зафіксувала факт порушення представниками ДБР законодавства», – додала парламентар.

Як відомо, сьогодні Петро Порошенко прийшов на допит у ДБР.

Як писав «Главком», під відомством присутні депутати партії «Європейська солідарність». Вони прийшли, що щоб заявити керівництву ДБР про неприпустимість призначення першим заступником Бюро адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані колишнім директором ДБР Романом Трубою за наказом Офісу президента.