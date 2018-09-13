Заступник генсека НАТО прокоментував «натівські» зміни в Конституції України



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Альваргонсалес зазначив, що не хоче втручатися у внутрішні справи держави

Закріплення в Конституції курсу України до членства в НАТО є внутрішньою справою України. Про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки, посол Алехандро Альваргонсалес, відповідаючи на запитання журналістів щодо впливу здійснення змін до Конституції на пришвидшення вступу України до НАТО.

Посол зазначив, що в ході недавнього саміту в Брюсселі альянс вкотре визнав і підтвердив, що рішення Бухарестського саміту залишаються дійсними.

«Але щодо Конституції, то це є внутрішнім питанням. Це суто ваше рішення. Я би не хотів втручатися у ваші внутрішні справи», - сказав Альваргонсалес.

Натомість віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що зміни у Конституцію вносяться для пришвидшення внутрішнього реформування країни.

«Зміни у Конституцію робляться не для зовнішнього пришвидшення досягнення наших цілей, а для того, щоб мати можливість дати імпульс для всієї системи державних органів. Для того, щоб максимально швидко реалізовувати завдання з реформування країни», - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Раніше повідомлялося, що станом на серпень 2018 року близько 42% українців вважають членство в НАТО найкращою гарантією національної безпеки, а участь у відповідному референдумі взяли би 63% громадян, і віддали би свій голос за вступ 67% опитаних. Про це свідчать дані опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Джерело: РБК-Україна