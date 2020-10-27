Заступник глави Офісу президента захворіла на Covid-19



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Юлія Ковалів написала, що почувається задовільно

Разом із чоловіком і дітьми отримали позитивні тести на Covid-19, - написала Юлія Ковалів

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів повідомила, що вона разом із чоловіком і дітьми захворіла на Covid-19. Про це вона написала на сторінці у Facebook у вівторок.

«Наша сім'я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом із чоловіком і дітьми отримали позитивні тести на Covid-19. Незважаючи на те, що ми чітко дотримувалися всіх санітарних норм, ця хвороба не оминула й нас стороною. Вірус дуже близько, поруч із нами», – написала Ковалів

Заступник глави Офісу президента додала, що вона та її сім'я відчуває себе задовільно. Вони перебувають під наглядом лікаря.

«Як і передбачено санітарно-епідеміологічними заходами, повідомили всім, із ким контактували минулого тижня. Перебуваємо на самоізоляції», – додала вона.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.