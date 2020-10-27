Закривати школі через коронавірус – малоефективно – ВООЗ



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Міносвіти України заявили, що формат навчання у закладах освіти буде залежати від епідемічної ситуації у населених пунктах

Під найбільшим впливом виявляються діти, що знаходяться у важкій життєвій ситуації, - Клюге

Закриття шкіл під час боротьби з пандемією коронавірусу – малоефективна міра. Про це написав на своїй сторінці в Twitter регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

«Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх слід відкривати. Під найбільшим впливом виявляються діти, що знаходяться у важкій життєвій ситуації», – заявив Клюге.

Нагадаємо, раніше в Міносвіти України заявили, що формат навчання у закладах освіти буде залежати від епідемічної ситуації у населених пунктах. Школи в «червоній» зоні карантину після канікул залишаться на дистанційному навчанні.

Також Кабмін вирішив, що адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.