Заступник голови СБУ Демчина розкрив план НАБУ щодо шантажу чиновника Нацбанку - ЗМІ документ



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Перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина

Прес-секретар СБУ опублікувала копію заяви, а також фото самого плану, який є у розпорядженні Демчини

Перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина оприлюднив план НАБУ, метою якого був шантаж співробітників Національного банку.

Про цей сценарій детективів він розповів у заяві, поданій до Генеральної прокуратури України, написала прес-секретар СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці в Facebook, повідомляє «Обозреватель».

Крім того, вона опублікувала копію заяви, а також фото самого плану, який є у розпорядженні Демчини.

«У сейфі одного зі співробітників НАБУ був вилучений конверт, в якому знаходився план компрометації співробітника НБУ. Згідно з ним, представники НАБУ повинні були створити умови для знайомства з зазначеною посадовою особою шляхом штучного створення ДТП за його участю і подальшим запрошенням до закладу громадського харчування для вживання алкогольних напоїв нібито для врегулювання питань компенсації за шкоду, завдану під час ДТП. Після вживання алкоголю співробітниками НАБУ планувалося спровокувати співробітника НБУ до вступу в інтимні стосунки з заздалегідь обраною особою та здійснити відеофіксацію позашлюбних статевих зв'язків», - йдеться в документі.

За словами Демчини, цю інформацію він дізнався під час розслідування стосовно НАБУ. «Однак співробітники відомства доклали низку зусиль для того, щоб скандальні матеріали, які шкодили їх репутації, були вилучені з кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Демчина розповів про те, що НАБУ підготувало йому підозру про незаконне збагачення. У зв'язку з цим він подав скаргу Генеральному прокурору.