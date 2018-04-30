Заступник голови ВККС переконує, що політики і олігархи тепер не впливають на суддів

Я не скажу, що політичний і олігархічний вплив знищені взагалі, але вони мінімізовані

Заступник голови ВККС та голова кваліфікаційної палати комісії Станіслав Щотка вважає, що політичні сили та олігархи не впливають на суддів. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому». «Судовий корпус не живе виключно тим, як веде себе Вища рада правосуддя або Вища кваліфкомісія. Він живе своїм життям», - розказав Щотка



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Станіслав Щотка

Я не скажу, що політичний і олігархічний вплив знищені взагалі, але вони мінімізовані

Заступник голови ВККС та голова кваліфікаційної палати комісії Станіслав Щотка вважає, що політичні сили та олігархи не впливають на суддів. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Судовий корпус не живе виключно тим, як веде себе Вища рада правосуддя або Вища кваліфкомісія. Він живе своїм життям», - розказав Щотка і додав: щоденно по всій державі розглядаються тисячі справ.

«Ви думаєте, що неукомплектована Вища рада правосуддя в змозі забезпечити тотальний контроль над всіма справами і так далі? Хтось скаже, «та що ти там локшину вішаєш, ми всі знаємо, що це там якось відбувається». Я не скажу, що політичний і олігархічний вплив знищені взагалі, але вони мінімізовані», - зауважив він.

Заступник голови ВККС додав, що раніше не просто ставили тих, хто намагався впливати на судову систему та окремих суддів, а заводили в систему ззовні таких людей, що вже були готові від першого дня «працювати на команду». «Виховували цих людей, формували свій суддівський корпус. Оце треба було зруйнувати і якимось дивом це вдалося зробити, тому що змінили інститути і законодавство. Тепер старих вищих судів немає, старого Верховного суду немає, із системи пішли ті, хто не був готовий до серйозного моніторингу та публічної оцінки, погодившись на фінансове забезпечення», - підкреслив він.