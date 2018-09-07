Заступник Луценка отримав в серпні зарплату у майже півмільйона гривень документ



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Заступник Генпрокурора Юрій Столярчук

Оклад заступника Луценка - лише 32 тисячі гривень, решта заробітної плати в ГПУ - це надбавки, доплати, матеріальна допомога та премії

Заступник Генпрокурора Юрій Столярчук задекларував наприкінці серпня 2018 дохід у 425340 гривень. Попередні місяці 2018-го Столярчук отримував скромнішу заробітну плату - близько 116 тисяч гривень.

Оклад заступника Луценка - лише 32 тисячі гривень, решта заробітної плати в ГПУ - це надбавки, доплати, матеріальна допомога та премії.

Нагадаємо, минулого року Юрій Столярчук отримав догану від дисциплінарної комісії прокурорів за закриття епізоду про земельне рейдерство у справі Віктора Пшонки. Комісія прийняла відповідне рішення, оскільки Юрій Столярчук не мав жодних процесуальних повноважень у вказаному провадженні. Однак вивів з нього підозрювану, яка, до того ж, неодноразово відвідувала саме Столярчука в приміщенні Генпрокуратури перед прийняттям ним цього рішення.

Це мало б позбавити заступника Генпрокурора премій, принаймні, на місяць. Однак Юрій Луценко проігнорував рішення КДКП та не підписав наказ про застосування покарання щодо Столярчука. Навпаки, одразу після накладення стягнення комісією Столярчука преміювали - у розмірі 140% посадового окладу.

Детальніше про це повідомляла у своєму розслідуванні журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».