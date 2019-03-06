З початку року прокуратура зафіксувала більше 2 тисяч корупційних злочинів



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За даними спікера Генпрокуратури Андрія Лисенка, 571 обвинувальний акт скеровано до суду

З початку 2019 року органами прокуратури задокументовано 2018 фактів хабарництва та інших корупційних злочинів. 571 обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомив спікер Генпрокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

За його словами, порушення норм земельного законодавства не залишаються поза увагою працівників органів прокуратури. По кожному виявленому випадку одразу відбувається реагування. Лише за минулий тиждень стороні публічного обвинувачення вдалося відстояти в судах різних інстанцій свою позицію та повернути із незаконного використання державі та місцевим громадам землі загальною площею близько 1 360 га на суму понад 1,5 млрд грн.

«Переважно це були землі сільськогосподарського призначення. Також позитивні рішення на користь держави були ухвалені щодо ділянок водного фонду, навчального закладу та землям лісогосподарського призначення, розташованих у Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Полтавській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях», - уточнив Лисенко.

Інфографіка: facebook.com/lysenko.andrii

За його даними, прокурори відстояли у судах рішення з повернення законним господарям коштів та активів на суму понад 6 млн грн. Зокрема, це стосувалося сфери оподаткування, землекористування, нерухомості та стягнення збитків, заподіяних державі.

«Громадяни на відповідальних посадах продовжують брати хабарі. Минулого тижня правоохоронці зафіксували 9 таких випадків. Директора і керівники різного рівня державних та комунальних підприємств, представники міграційної та митної служби, лікар, голова територіальної громади спокусилися на неправомірну вигоду», - повідомив Лисенко.

За даними спікера Генпрокуратури, розмір хабарів коливався від 4 тис. грн. до $1,4 тис.