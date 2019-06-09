Засуджений російський журналіст Голунов впродовж року отримував погрози



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В редакції «на 100 відсотків впевнені» в тому, що переслідування журналіста-розслідувача правоохоронними органами пов’язано з його роботою

Редакція не може повідомити про тему розслідування і назвати імена тих, хто організував переслідування журналіста через те, що розслідування ще не завершено і буде продовжуватись

Журналіст Іван Голунов незадовго до свого затримання здав до редакції текст розслідування, над яким працював понад рік. Протягом всього цього часу йому надходили погрози. Про це розповів головний редактор російського видання Meduza Іван Колпаков в своїй заяві на сайті видання.

Колпаков зазначив, що в редакції «на 100 відсотків впевнені» в тому, що переслідування журналіста-розслідувача правоохоронними органами пов’язано з його роботою.

«Чим більше минає часу з моменту його затримання, тим точніше ми розуміємо, хто саме міг організувати силову операцію проти нього. Протягом як мінімум 13 останніх місяців Іван Голунь отримував погрози від героїв тексту, який ще не був опублікований. За пару годин до затримання Іван здав цей текст своєму редактору Олексію Ковальову — ось такі вони щасливі люди», - розповів головний редактор Meduza.

Колпаков додав, що наразі редакція не може повідомити про тему розслідування і назвати імена тих, хто організував його переслідування через те, що розслідування ще не завершено і буде продовжуватись.

«Ми плануємо залучити до цієї роботи колег з інших російських видань — і опублікувати цей текст на різних майданчиках, включаючи закордонні медіа», — написав головний редактор Meduza.

У той же час Колпаков зазначив, що в цьому розслідуванні «йдеться не про московську мерію».

Слова Колпакова підтверджують заяву Голунова, яку кореспондент Meduza зробив напередодні у залі суду, де проходило засідання з обрання йому запобіжного заходу. Він тоді розповів, що йому надходили погрози через розслідування про похоронному бізнесі.

«У цій статті є відомості про зв’язки з цим бізнесом силовиків з УФСБ по Москві і області”, — говорив він.

Як відомо, кореспондента відділу розслідувань видання «Медуза» Івана Голунова затримали в центрі Москви 6 червня. У поліції заявили, що у нього при собі і в квартирі знайшли наркотики. Проти Голунова порушили кримінальну справу, і його перевіряють на причетність до діяльності групи, яку підозрюють у збуті наркотиків в московському регіоні.

Голунов провину не визнає. Його адвокат Дмитро Джулай («Агора») припустив, що наркотики йому могли підкинути. В «Медузі» переконані, що журналіста переслідують за розслідування. Незалежна профспілка журналістів висловила недовіру поліції і вимагає негайно звільнити затриманого і оприлюднити всі матеріали у справі.

В ОБСЄ закликали провести ретельне і прозоре розслідування відносно Івана Голунова і відпустити журналіста.