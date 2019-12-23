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    Засуджений за екстремізм у Росії публіцист Стомахін просить притулку в Україні

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    У вересні 2019 року Борис Стомахін вийшов на свободу - Засуджений за екстремізм у Росії публіцист Стомахін просить притулку в Україні
    У вересні 2019 року Борис Стомахін вийшов на свободу

    Публіциста Бориса Стомахіна було засуджено двічі за екстремізм, сумарно він відсидів 12 років

    Засуджений за екстремізм у Росії публіцист Борис Стомахин просить політичного притулку в Україні. Про це він повідомив на пресконференції.

    «Я прошу притулку. Тут я вважаю правильним просити притулок. Я тут вдома, можна сказати. Більше, ніж там, у Росії. Там жахлива країна», - сказав Стомахін.

    Публіциста було засуджено двічі за екстремізм, сумарно він відсидів 12 років.

    У 2004 році він просив притулку в Україні, але отримав відмову.

    Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у травні 2019 року визнав, що Росія порушила статтю 10 Європейської конвенції з прав людини про свободу вираження поглядів, проте Російська Федерація не виконала рішення ЄСПЛ.

    Після звільнення в 2019 році Стомахін побоювався ще одного висновку, покинув країну і звернувся до України за політичним притулком.

    Діяч уточнив, що вибрав Україну, оскільки йому зрозуміла українська мова, культура та близькі ідеї Євромайдану.

    Стомахін - опозиційний Російській владі публіцист, який почав писати з 1994 року.

    Нагадаємо, у жовтні Україна відмовилася надати притулок Юрію Бологану - майору запасу Збройних сил Росії, колишньому начальнику курсу факультету іноземних мов Військового університету Міністерства оборони РФ.

    Джерело: Українські новини

    притулок
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