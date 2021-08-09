Засуджував кримську авантюру Путіна. Помер відомий російський дисидент, родом з України

Ковальов був одним із авторів Конституції Росії

У віці 91 року помер дисидент та правозахисник Сергій Ковальов, перший російський уповноважений з прав людини, один з авторів Російської Декларації прав людини і громадянина 1991 року і 2-го розділу Конституції Росії. Про це в Facebook повідомив його син Іван.

Ковальов народився 2 березня 1930 року в місті Середина-Буда, Сумської області, в Україні. У 1954 році закінчив біологічний факультет Московського державного університету, вчився в аспірантурі. Працював в Інституті біофізики Академії наук СРСР, був завідувачем відділом лабораторії математичних методів в біології.

З 1971 року Сергій Ковальов – один з основних учасників видання «Хроніки поточних подій», машинописного інформаційного бюлетеня радянських правозахисників. У грудні 1974 року Ковальов був заарештований за звинуваченням в антирадянській агітації і пропаганді. Був засуджений до семи років таборів суворого режиму і трьох років заслання.

Корвальов був одним із найбільш різких і непримиренних критиків внутрішньої та зовнішньої політики очільника Кремля Володимира Путіна. Зокрема, критикував путінську авантюру із захопленням українського Криму. У березні 2014 року підписав звернення проти політики російської влади в Криму.

У листопаді 2016 року, виступаючи на Другому Кримському форумі у Львові, Ковальов засудив розв'язану Росією «кримську авантюру».

Ковальова відзначили багатьма нагородами – французьким Орденом почесного легіону, великим командорським хрестом литовського ордена Великого князя Гядімінаса, великим Хрестом ордена Заслуг перед Республікою Польща, естонським Орденом Хреста землі Марії.