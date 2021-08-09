Путінський пропагандист Соловйов розхвалив українську атлетку Магучіх і запросив до Росії

На думку Соловйова, Магучіх «продемонструвала приклад розумного, доброго і шанобливого ставлення російських і українських спортсменів один до одного»

Російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував українській легкоатлетці Ярославі Магучіх переїхати до Росії, якщо її «почнуть цькувати на Батьківщині». Про це пишуть російські ЗМІ. Прихильник політики Путіна вважає «ганьбою» рішення Міноборони України провести зі спортсменкою бесіду через фото з російської спортсменкою Марією Ласіцкене.

«В Україні зараз може бути все що завгодно. На рівні особистості цькування вже почалося. Але вона завжди може переїхати і виступати в Росії», – заявив Соловйов.

Російський пропагандист Володимир Соловйов

На думку відомого журналіста країни-агресора, Магучіх «продемонструвала приклад розумного, доброго і шанобливого ставлення російських і українських спортсменів один до одного». Соловйов на цьому не зупинився, та заявив, що «вона принесла Україні набагато більше користі, ніж нацисти, які руйнують державну власність».

«Та істерія, яку підхопило Міністерство оборони України слідом за публікацією відомого нациста (українського політичного і громадського діяча Сергія – ред.) Стерненка – це ганьба», – вважає телеведучий.

Нагадаємо, 7 серпня українка Ярослава Магучіх завоювала «бронзу» на Олімпіаді у фіналі жіночих стрибків у висоту. «Золото» взяла представниця ОКР Марія Ласіцкене. Після змагань Магучіх і Ласіцкене обійнялися.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ. Заступниця міністра додала, що в неї запланована зустріч із Магучіх, щойно та повернеться з Токіо.