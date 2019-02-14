Затримання українців в Казахстані: консула України не впустили до міграційної служби



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У Казахстані затримали двох українських правозахисників

Дії казахської влади являються порушенням міжнародного законодавства, - зазначив консул України

Консула України в Казахстані Івана Алмаші не впустили в Управління міграційної служби ДВД р Астани, де знаходиться затриманий Явтушенко.

Про це повідомив казахський адвокат Толеген Шайков.

У фейсбуці він опублікував відео, на якому український консул безуспішно стукає в двері Управління міграційної служби.

«До мене оперативно передзвонив консул України в Казахстані, він на відео. Я вказав адресу, куди привезли Валерія, тому що я їхав слідом за автомашиною поліції. Консул на відео просить допустити до українських громадян і каже, що дії казахських властей порушення міжнародного законодавства, але його слова ігноруються! Приїжджало п'ять поліцейських офіцерів, вони зображували бурхливу діяльність, стукали в цю ж двері, потім говорили «викликали на пограбування« і їхали. З того боку невідомі чоловіки сміялися і знімали нас на сотку. Потім розбити тулилися, коли зрозуміли що стукає консул», - розповів адвокат.

Він повідомив, що Валерія Явтушенко силою витягли силою з його автомобіля і відвезли в будівлю міграційної служби.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, в столиці Казахстану Астані невідомі, які представилися міграційною поліцією, викрали громадянку України, спостерігачку офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину.