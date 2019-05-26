Затриманого в РФ американського морпіха два тижні не пускали в душ та не лікували



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Пол Вілан заявив, що справа «не має жодної легітимності», а є помстою США з боку Кремля за запроваджені санкції Фото Reuters

Затриманий за підозрою у шпигунстві американець поскаржився на жахливі умови утримання.

Колишній морський піхотинець США Пол Вілан, якого у грудні минулого року затримали в РФ за підозрою у шпигунстві, на суді у Москві заявив, що слідчі йому погрожували.

«Мені погрожували. Погрожували моїй особистій безпеці. Проти мене постійно здійснюються порушення та залякування», - сказав 48-річний громадянин США, Великої Британії, Канади та Ірландії на суді у п'ятницю.

Вілан заявив, що справа «не має жодної легітимності», а є помстою США з боку Кремля за запроваджені санкції. Він також назвав свій арешт «політичним викраденням». Якщо Вілана визнають винним, йому загрожуватиме до 20 років ув'язнення.

Крім того, Вілан поскаржився, що не мав доступу до душу протягом двох тижнів, а також не має доступу до лікаря та стоматолога. Він також не може отримати книги і листи, що йому надіслали кілька місяців тому.

Як повідомлялося, громадянина США Пола Ніколаса Вілана затримали 28 грудня 2018 року. За даними преси, у 2008-му він був звільнений з Корпусу морської піхоти США через злодійство. У РФ він нібито бував з 2007 року. Раніше експерти висловлювали припущення, що арешт Вілана може бути пов'язаний з прагненням обміняти його на засуджену у США російську шпигунку Марію Бутіну.