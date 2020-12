«Краще у колі сім'ї»: ВООЗ закликає відмовитися від масових гулянь під час новорічних свят

Всесвітня організація охорони здоровʼя закликає людей на новорічні свята залишитися вдома і не брати участі у масових святкуваннях у звʼязку з небезпекою коронавірусу.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус опублікував у Twitter відеозвернення.

«Всі ми хочемо бути з нашими близькими під час свят, але ми не повинні розслаблятися. Через Covid-19 свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх відзначити. Якщо ви все ж зустрінетеся з рідними, зробіть це на вулиці, і, якщо зможете, зберігайте дистанцію й надягніть маску», – сказав Гебреєсус.

We all want to be with our loved ones during the upcoming holidays, but we mustn't be complacent. #COVID19 is changing the way we celebrate, but it doesn’t mean we can’t celebrate. Be safe: follow local guidance, stay with your household & avoid crowds. #InThisTogether pic.twitter.com/lQtsFKmumT