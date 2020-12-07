  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    «Краще у колі сім'ї»: ВООЗ закликає відмовитися від масових гулянь під час новорічних свят

    • Розсилка
    <p>У ВООЗ розповіли, як не захворіти на коронаврус під час новорічних свят</p> - «Краще у колі сім'ї»: ВООЗ закликає відмовитися від масових гулянь під час новорічних свят

    У ВООЗ розповіли, як не захворіти на коронаврус під час новорічних свят

    Фото з відкритих джерел

    Людям рекомендують відсвяткувати Новий рік і Різдво у колі сім'ї

    Всесвітня організація охорони здоровʼя закликає людей на новорічні свята залишитися вдома і не брати участі у масових святкуваннях у звʼязку з небезпекою коронавірусу.

    Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус опублікував у Twitter відеозвернення.

    «Всі ми хочемо бути з нашими близькими під час свят, але ми не повинні розслаблятися. Через Covid-19 свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх відзначити. Якщо ви все ж зустрінетеся з рідними, зробіть це на вулиці, і, якщо зможете, зберігайте дистанцію й надягніть маску», – сказав Гебреєсус.

    Він застеріг людей від самовпевненості та просив не наражати навколишніх на ризик. Він нагадав, що носіння маски та дотримання дистанції – основа профілактики.

    Голова ВООЗ порадив відмовитися від подорожей на свята, менше користуватися громадським транспортом і не відвідувати торгові центри у годину пік.

    Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. 

    3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний. 

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    Теги: свята новорічні свята Twitter карантин уряд ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies