Партія Санду готує зміни до Конституції щодо депутатської недоторканності

Президентка Республіки Молдова Майя Санду повідомила, що «Дія і солідарність» вже підготувала зміни до Конституції

Санду вважає, що імунітет не повинен захищати ні депутата, ні президента, ні прем'єр-міністра, якщо вони будуть причетні до корупції

Президент Республіки Молдова Майя Санду анонсувала зміни до Конституції стосовно депутатської недоторканності. Про це молдовська лідерка заявила в інтерв'ю російському виданню «Комерсант».

«Я знаю, що ДіС («Дія і солідарність» – ред.) вже підготувала зміни до Конституції. І тут велике питання, чи буде достатньо голосів, щоб проголосувати за ці зміни», – повідомила Санду.

За її словами, зняття депутатської недоторканності відбуватиметься у разі звинувачення в корупції.

«Скасування імунітету через корупцію. Якщо є проблема з корупцією, імунітет не повинен захищати ні депутата, ні президента, ні прем'єр-міністра», – пояснила вона.

Також Санду анонсувала створення нових антикорупційних органів та «чистку на всіх рівнях». За словами молдовської лідерки, Вища судова палата (ВСП) стане першим органом, який пройде через серйозну оцінку. Таким чином, Санду розраховує, що в Молдові з'являться чесні судді.

Раніше у партії Санду розповіли, в чому полягає проблема відносин між Україною і Молдовою.

Як повідомляв «Главком», в Молдові сформують відділ прокурорів для боротьби з топкорупцією.

До слова, у партії Санду поінформували, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра.

Як повідомляв «Главком», на дострокових парламентських виборах у Молдові пропрезидентська партія «Дія і солідарність» отримала найбільшу підтримку і самостійно сформує в парламенті більшість.

Нагадаємо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори. Головними опонентами були партія «Дія і солідарність» та блок соціалістів і комуністів ПСРМ-ПКРМ, який сформували проросійські експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін.



