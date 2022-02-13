Завершився ремонт корабля-розвідника ВМС України

«Переяслав» вперше був спущений на воду 30 листопада 1986 року

Корабель «Переяслав» здійснив перехід із акваторії ремонтного підприємства та прибув до місця постійного базування

В Україні завершили ремонт малого розвідувального корабля «Переяслав». Його ремонтом займалося підприємство зі складу державного концерну Укроборонпром, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Днями державне підприємство Миколаївський суднобудівний завод завершило ремонтні роботи на малому розвідувальному кораблі Військово-морських сил ЗС України Переяслав», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що корабель уже здійснив перехід із акваторії ремонтного підприємства та прибув до місця постійного базування.

Мале гідрографічне судно із заводським номером 701, яке стало кораблем-розвідником «Переяслав», було спущено на воду 30 листопада 1986 року. В 1995 році Чорноморський флот СРСР передав корабель до складу ВМС України. 1 грудня 1995 року на судні підняли український військово-морський прапор.

У 1997 році корабель отримав назву «Переяслав» та бортовий номер U512. Корабель базується у військовому порту міста Очаків.

Нагадаємо, у червні 2020 року Агентство міністерства оборони США з військового співробітництва (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) запланувало продати Україні всього 16 швидкісних патрульних катерів Mark VI загальною вартістю $600 млн.

Однак наприкінці минулого року командувач ВМС України, контрадмірал Олексій Неїжпапа повідомив, що йдеться лише про 12 таких патрульних катерів. Зі свого боку посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що 2022 року заплановано відправити в Україну «від трьох і плюс» Mark VI.

Раніше повідомлялося, що на катерах Island, які передали Україні, встановлять американські гармати та ракети.

На борту вантажного судна Ocean Grand до України два патрульні катери зі Сполучених Штатів Америки прибули 23 листопада, подолавши тисячі морських миль.

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