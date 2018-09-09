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    Завод «Кримський титан» продовжує працювати - Херсонська ОДА

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    Завод &laquo;Кримський титан&raquo; в Армянську - Завод «Кримський титан» продовжує працювати - Херсонська ОДА
    Завод «Кримський титан» в Армянську

    За словами Гордєєва, досі видно труби, які працюють на заводі

    Завод «Кримський титан», кислотонакопичувач якого став причиною хімічного викиду в анексованому Криму, продовжує працювати.

    Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Гордєєв в ефірі каналу «112 Україна».

    «Так, видно труби, які працюють, і візуально ми підтверджуємо, що він працює», - заявив Гордєєв.

    Напередодні російські ЗМІ повідомили про повну зупинку токсичного «Кримського титану».

    Як відомо, у ніч з 23 на 24 серпня в Армянську стався викид невідомої речовини.

    Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

    Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

    До лікарні Одеси госпіталізували п’ятьох українських прикордонників з 41, які поскаржились на погане самопочуття через викиди токсичної речовини на півночі окупованого Криму.

    Освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять

    Із сіл Херсонської області які розташовані на кордоні з окупованих Кримом,вивозять 1885 дітей.

    На межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

    Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в Криму.

    В Херсонській області до медичних закладів зі скаргами на здоров’я звернулися 23 жителі районів, розташованих неподалік заводу «Кримський титан».

    Крим окупанти екологія Херсонщина завод
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