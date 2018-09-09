Завод «Кримський титан» продовжує працювати - Херсонська ОДА
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За словами Гордєєва, досі видно труби, які працюють на заводі
Завод «Кримський титан», кислотонакопичувач якого став причиною хімічного викиду в анексованому Криму, продовжує працювати.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Гордєєв в ефірі каналу «112 Україна».
«Так, видно труби, які працюють, і візуально ми підтверджуємо, що він працює», - заявив Гордєєв.
Напередодні російські ЗМІ повідомили про повну зупинку токсичного «Кримського титану».
Як відомо, у ніч з 23 на 24 серпня в Армянську стався викид невідомої речовини.
Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.
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