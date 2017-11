Заворушення в Брюсселі: поліція затримала близько 100 осіб

Щоб втихомирити натовп у Брюсселі, поліція застосувала водомети

У Брюсселі після демонстрації проти рабства, яка переросла в сутички в центрі міста, затримали близько 100 осіб. Про це заявив глава МВС країни Жан Жамбон у Twitter. Він підкреслив, що до тих, «хто псує чужу власність, має бути нульова толерантність». 100-tal aanhoudingen, waarvan 15 gerechtelijk na rellen Brussel.



Під час демонстрації проти рабства в Лівії постраждали магазини в центрі бельгійської столиці

У Брюсселі після демонстрації проти рабства, яка переросла в сутички в центрі міста, затримали близько 100 осіб.

Про це заявив глава МВС країни Жан Жамбон у Twitter.

Він підкреслив, що до тих, «хто псує чужу власність, має бути нульова толерантність».

100-tal aanhoudingen, waarvan 15 gerechtelijk na rellen Brussel. Nultolerantie van kracht tegenover jongeren die eigendommen vernielen. — Jan Jambon (@JanJambon) 25 листопада 2017 р.

Бельгійська газета Le Soir з посиланням на прес-секретаря брюссельської поліції Ільзе Ван де Кеєре повідомила, що спочатку демонстранти протестували проти рабства в Лівії. Проте пізніше в натовп увійшло близько 30 молодих людей з закритими обличчями і спровокували людей рухатися в бік торгових точок.

Brussels unrest reach Ixelles. Better don't walk barefoot in the lower part of Chaussée d'Ixelles tomorrow... #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/90QjHZvpZn — Ragnar Weilandt (@RagnarWeilandt) 25 листопада 2017 р.

«Вони попрямували до вулиці Луїз, де почали громити магазини», - розповів представник поліції.

Постраждали бутіки на центральних вулицях, а також одна поліцейська машина. Щоб втихомирити натовп, поліція застосувала водомети, а над районом заворушень літав вертоліт.

#Belgium: Tonight again unrest and riots by migrant youths in #Brussels! Shops are looted and cars destroyed. Riot Police in large contingent with water cannon on site. pic.twitter.com/cUvWiTEl9Y — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 25 листопада 2017 р.

#Belgium: First raw footage of #Brussels! A very large group of "youthful" migrants (the usual suspects) are challenging the police and plundering expensive shops. pic.twitter.com/78ziHSvbvu — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 25 листопада 2017 р.

Unrest and riot police in action in the lower part of Chaussée d’Ixelles around an hour ago. #bruxelles #brussels pic.twitter.com/aUzXAuDBYP — Ragnar Weilandt (@RagnarWeilandt) 25 листопада 2017 р.

Пізніше начальник поліції Брюсселя Філіп Клос повідомив, що порядок на центральних вулицях відновлено і назвав поведінку провокаторів неприпустимою, а реакцію поліції «негайною та жорсткою».