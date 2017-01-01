Заворушення в Брюсселі: поліція затримала близько 100 осіб
- Вчора, 06:45
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Щоб втихомирити натовп у Брюсселі, поліція застосувала водомети
У Брюсселі після демонстрації проти рабства, яка переросла в сутички в центрі міста, затримали близько 100 осіб.
Про це заявив глава МВС країни Жан Жамбон у Twitter.
Він підкреслив, що до тих, «хто псує чужу власність, має бути нульова толерантність».
100-tal aanhoudingen, waarvan 15 gerechtelijk na rellen Brussel. Nultolerantie van kracht tegenover jongeren die eigendommen vernielen.— Jan Jambon (@JanJambon) 25 листопада 2017 р.
Бельгійська газета Le Soir з посиланням на прес-секретаря брюссельської поліції Ільзе Ван де Кеєре повідомила, що спочатку демонстранти протестували проти рабства в Лівії. Проте пізніше в натовп увійшло близько 30 молодих людей з закритими обличчями і спровокували людей рухатися в бік торгових точок.
Brussels unrest reach Ixelles. Better don't walk barefoot in the lower part of Chaussée d'Ixelles tomorrow... #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/90QjHZvpZn— Ragnar Weilandt (@RagnarWeilandt) 25 листопада 2017 р.
«Вони попрямували до вулиці Луїз, де почали громити магазини», - розповів представник поліції.
Постраждали бутіки на центральних вулицях, а також одна поліцейська машина. Щоб втихомирити натовп, поліція застосувала водомети, а над районом заворушень літав вертоліт.
#Belgium: Tonight again unrest and riots by migrant youths in #Brussels! Shops are looted and cars destroyed. Riot Police in large contingent with water cannon on site. pic.twitter.com/cUvWiTEl9Y— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 25 листопада 2017 р.
#Belgium: First raw footage of #Brussels! A very large group of "youthful" migrants (the usual suspects) are challenging the police and plundering expensive shops. pic.twitter.com/78ziHSvbvu— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 25 листопада 2017 р.
Unrest and riot police in action in the lower part of Chaussée d’Ixelles around an hour ago. #bruxelles #brussels pic.twitter.com/aUzXAuDBYP— Ragnar Weilandt (@RagnarWeilandt) 25 листопада 2017 р.
Пізніше начальник поліції Брюсселя Філіп Клос повідомив, що порядок на центральних вулицях відновлено і назвав поведінку провокаторів неприпустимою, а реакцію поліції «негайною та жорсткою».