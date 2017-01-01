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    Заворушення в Брюсселі: поліція затримала близько 100 осіб

    Щоб втихомирити натовп у Брюсселі, поліція застосувала водомети
    У Брюсселі після демонстрації проти рабства, яка переросла в сутички в центрі міста, затримали близько 100 осіб. Про це заявив глава МВС країни Жан Жамбон у Twitter. Він підкреслив, що до тих, «хто псує чужу власність, має бути нульова толерантність».  100-tal aanhoudingen, waarvan 15 gerechtelijk na rellen Brussel.
    • Вчора, 06:45
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    Під час демонстрації проти рабства в Лівії постраждали магазини в центрі бельгійської столиці&nbsp;
    Під час демонстрації проти рабства в Лівії постраждали магазини в центрі бельгійської столиці 

    Щоб втихомирити натовп у Брюсселі, поліція застосувала водомети

    У Брюсселі після демонстрації проти рабства, яка переросла в сутички в центрі міста, затримали близько 100 осіб.

    Про це заявив глава МВС країни Жан Жамбон у Twitter.

    Він підкреслив, що до тих, «хто псує чужу власність, має бути нульова толерантність»

    Бельгійська газета Le Soir з посиланням на прес-секретаря брюссельської поліції Ільзе Ван де Кеєре повідомила, що спочатку демонстранти протестували проти рабства в Лівії. Проте пізніше в натовп увійшло близько 30 молодих людей з закритими обличчями і спровокували людей рухатися в бік торгових точок.

    «Вони попрямували до вулиці Луїз, де почали громити магазини», - розповів представник поліції.

    Постраждали бутіки на центральних вулицях, а також одна поліцейська машина. Щоб втихомирити натовп, поліція застосувала водомети, а над районом заворушень літав вертоліт. 

    Пізніше начальник поліції Брюсселя Філіп Клос повідомив, що порядок на центральних вулицях відновлено і назвав поведінку провокаторів неприпустимою, а реакцію поліції «негайною та жорсткою».

    акція вертоліт протест Брюссель
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