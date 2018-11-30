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    Завтра пункти пропуску на Донбасі перейдуть на зимовий режим роботи

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    Завтра пункти пропуску на Донбасі перейдуть на зимовий режим роботи

    У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску, на Луганщині - один

    Контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі з 1 грудня перейдуть на зимовий режим роботи.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

    «З 1 грудня 2018 року усі контрольні пункти в’їзду-виїзду, в районі проведення операції Об’єднаних сил, будуть здійснювати пропускні операції щоденно з 08.00 до 17.00 відповідно до графіка зимового періоду», — сказали у прес-службі.

    Прикордонники попросили врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

    У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове»

    На лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є винятково пішохідним.

    Нагадаємо, сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралось 205 автомобілів.

     

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