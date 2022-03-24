  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Пресконференція Столтенберга за підсумками екстреного саміту НАТО (відео)

    Пресконференція Столтенберга за підсумками екстреного саміту НАТО (відео)
    фото: DW

    Саміт НАТО тривав три години

    Сьогодні, 24 березня, у Брюселі відбувся екстений саміт НАТО. Він тривав три години за зачиненими дверима. За результатами саміту генсек НАТО Єнс Столтенберг провів пресконференцію:

    Нагадаємо, Зеленський у своєму онлайн-виступі попросив у НАТО додаткову зброю – зокрема, один відсоток від загальної кількості танків, які є на озброєнні Альянсу.

    20 березня президент Зеленський дорікнув НАТО – якби Україна була членом Альянсу, війна б не почалася.

    Разом з тим, частина країн НАТО пропонують Альянсу втрутитися в російсько-українську війну. Так, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО.

    Теги: росія окупанти НАТО саміт війна Україна Єнс Столтенберг окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пресконференція Столтенберга за підсумками екстреного саміту НАТО (відео)