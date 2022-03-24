Пресконференція Столтенберга за підсумками екстреного саміту НАТО (відео)
фото: DW
Саміт НАТО тривав три години
Сьогодні, 24 березня, у Брюселі відбувся екстений саміт НАТО. Він тривав три години за зачиненими дверима. За результатами саміту генсек НАТО Єнс Столтенберг провів пресконференцію:
Нагадаємо, Зеленський у своєму онлайн-виступі попросив у НАТО додаткову зброю – зокрема, один відсоток від загальної кількості танків, які є на озброєнні Альянсу.
20 березня президент Зеленський дорікнув НАТО – якби Україна була членом Альянсу, війна б не почалася.
Разом з тим, частина країн НАТО пропонують Альянсу втрутитися в російсько-українську війну. Так, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО.