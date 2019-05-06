Зайнятість в розвинених країнах зростає завдяки малопродуктивній роботі – експерти



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Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) оприлюднила доповідь про тенденції в сфері зайнятості серед розвинених країн

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) в доповіді «Збірник індикаторів продуктивності» показала останні тенденції в сфері зайнятості серед розвинених країн.

Так, із одного боку в розвинених країнах фіксуються показники рекордної зайнятості – за результатами 2018 року відповідний показник склав 72%. В 2008 році середній показник зайнятості складав 68%.

Із 2010 року саме зростання зайнятості стимулювало зростання ВВП в таких країнах, як Італія, Нова Зеландія, Португалія, Іспанія і Нідерланди. Мінімальний вплив зайнятості на ВВП зафіксували в Республіці Корея, Австрії, Норвегії, Канаді, Чехії і РФ, пише видання «Коммерсантъ».

Проте більшість нових робочих місць створювалися в сферах із малою продуктивністю праці. Це в свою чергу призвело до зменшення показників продуктивності в країнах ОЕСР до 0,9% на рік – або в 2 рази менше, ніж до кризи 2008 року. Також це призвело до зменшення темпів росту зарплат, які збільшувалися лише на дві третини порівняно із показниками до 2008 року. Зменшенню темпів зростання продуктивності також сприяло і сповільнення інвестицій в засоби виробництва за останні 10 років.