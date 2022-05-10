Збагатилися на $60 тис. В Україні двоє солдатів-бурят отримали підозри

В Україні триває 76-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Окупанти били чоловіків та чинили психологічне насильство до жінок і малолітніх дітей

Військовослужбовці Збройних сил Росії та уродженці Бурятії Павло Аганаєв і Баясхалан Шультумов отримали підозри за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на тексти підозр Львівської обласної прокуратури, які датовані 4 травням.

Окупанти підозрюються у тому, що 1 березня 2022 року під час перебування у приватному будинку, що в селі Бузова Бучанського району Київської області, погрожували вогнепальною зброєю та били чотирьох чоловіків. Крім цього, у цьому ж будинку загарбники чинили психологічне насильство до трьох жінок і трьох малолітніх дітей.

Згодом російські солдати наказали потерпілим спуститися до підвалу будинку і сидіти там допоки не завершаться бойові дії.

Також окупанти пограбували мирних українців, яких мучили, вилучивши готівки на суму $60 тис.

За злочин, який скоїли в Україні двоє солдатів-бурят, світить покарання у вигляді позбавленням волі від восьми до дванадцяти років.

Як відомо, в Україні триває 76-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 3 травня Офіс генпрокурора оголосив підозри трьом військовослужбовцям із 64 окремої мотострілкової бригади 35 загальновійськової армії РФ, які вчиняли звірства у Бучі під Києвом.

Відомо, що окупація Бучі тривала майже 33 дні: російські війська зайшли сюди вранці 27 лютого і покинули місто ввечері 31 березня.

Нагадаємо, раніше прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

Раніше у російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.