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    Збагатилися на $60 тис. В Україні двоє солдатів-бурят отримали підозри

    В Україні триває 76-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Збагатилися на $60 тис. В Україні двоє солдатів-бурят отримали підозри
    В Україні триває 76-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Окупанти били чоловіків та чинили психологічне насильство до жінок і малолітніх дітей

    Військовослужбовці Збройних сил Росії та уродженці Бурятії Павло Аганаєв і Баясхалан Шультумов отримали підозри за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на тексти підозр Львівської обласної прокуратури, які датовані 4 травням.

    Окупанти підозрюються у тому, що 1 березня 2022 року під час перебування у приватному будинку, що в селі Бузова Бучанського району Київської області, погрожували вогнепальною зброєю та били чотирьох чоловіків. Крім цього, у цьому ж будинку загарбники чинили психологічне насильство до трьох жінок і трьох малолітніх дітей.

    Згодом російські солдати наказали потерпілим спуститися до підвалу будинку і сидіти там допоки не завершаться бойові дії.

    Також окупанти пограбували мирних українців, яких мучили, вилучивши готівки на суму $60 тис.

    За злочин, який скоїли в Україні двоє солдатів-бурят, світить покарання у вигляді позбавленням волі від восьми до дванадцяти років.

    Як відомо, в Україні триває 76-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», 3 травня Офіс генпрокурора оголосив підозри трьом військовослужбовцям із 64 окремої мотострілкової бригади 35 загальновійськової армії РФ, які вчиняли звірства у Бучі під Києвом.

    Відомо, що окупація Бучі тривала майже 33 дні: російські війська зайшли сюди вранці 27 лютого і покинули місто ввечері 31 березня.

    Нагадаємо, раніше прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

    Раніше у російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.

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    Теги: росія окупанти війна Офіс Генерального прокурора Буча Україна окупація #stoprussia
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    Збагатилися на $60 тис. В Україні двоє солдатів-бурят отримали підозри