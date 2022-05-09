П’яним рашистам, які вбили мирних мешканців Бучі, оголошено підозри

У Бучі окупанти розстрілювали беззбройних людей посеред вулиці, зав'язуючи їм руки

Військовим злочинцям загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Офіс генпрокурора оголосив підозри трьом військовослужбовцям із 64 окремої мотострілкової бригади 35 загальновійськової армії РФ, які вчиняли звірства у Бучі під Києвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на тексти підозр, які датовані 3 травням.

За даними слідства, 44-річний старший сержант Зафар Собиров, 27-річний молодший сержант Амангельд Бекентаєв і 27-річний рядовий Ербол Абільхаіров, будучи у стані алкогольного сп’яніння, 12 березня 2022 року зайшли до будинку у Бучі, що на вулиці Івана Франка, 5. Погрожуючи зброєю господарю, окупанти провели обшук.

Вийшовши з будинку, російські солдати направились до іншого помешкання, що на вулиці Максима Рядзанича, 1-А. Там мешкало двоє чоловіків. Загарбники вбили мирних українців пострілом у голову без жодних пояснень та причин.

Усі троє російських солдатів підозрюються за ч.2. ст. 438 Кримінального кодексу («Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством»). За це передбачено покарання у вигляді позбавленням волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Відомо, що окупація Бучі тривала майже 33 дні: російські війська зайшли сюди вранці 27 лютого і покинули місто ввечері 31 березня.

Нагадаємо, раніше прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

Раніше у російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.