У 2023 році з'явиться перший літак на воднево-електричних двигунах нова енергія



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Літак бізнес-класу Piper Malibu Mirage

Замість авіагасу - паливні елементи

Британський стартап ZeroAvia, заснований в 2017 році, в даний час займається розробкою нового типу двигуна на основі водневих паливних елементів, - повідомляє H2 View. Засновник і генеральний директор компанії Вел Міфтхаков обіцяє, що перший комерційний літак з воднево-електричними двигунами буде введений в експлуатацію через три роки.

Перша серія льотних випробувань електричного літака, зробленого на базі турбогвинтового легкого літака бізнес-класу Piper Malibu Mirage, проводилася в аеропорту Кренфілда (Великобританія) 22-25 червня 2020 року, було виконано 10 успішних польотів. У цих випробуваннях літальний апарат був оснащений тільки акумуляторною батареєю, а зараз ZeroAvia займається переробкою Piper Malibu Mirage, для установки на ньому паливних елементів.

Розробка водневого електричного літака, розрахованого на перевезення 6 пасажирів, ведеться компанією ZeroAvia в рамках урядової програми HyFlyer. Під час випробувань, точна дата яких поки не визначена (імовірно вони відбудуться на шотландських Оркнейських островах у вересні), літак-демонстратор здійснить політ протяжністю близько 500 кілометрів.

Протягом трьох років ZeroAvia має намір створити водневу рухову установку для субрегіональних 10-місцевих одномоторних і 20-місцевих двомоторних літаків, здатну забезпечувати дальність польоту понад 800 кілометрів.

«Це тільки перший крок, - каже Вел Міфтхаков. - Наступним буде літак від 50 до 80 місць, який ми сподіваємося вивести на ринок до 2027 року. А потім літак, розрахований на понад 100 пасажирів».