Румунія закликала до «амбітних дій» у підтримці України на саміті НАТО

Вашингтонський саміт надає вирішальну можливість для амбітних дій у цьому напрямку

Країни-члени НАТО повинні перейти до амбітних дій у питанні підтримки України на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску у Twitter.

Глава МЗС розповіла, що під час засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулося сьогодні, 4 квітня, вона наголосила на «гострій необхідності» збереження підтримки євроатлантичного шляху України.

«Вашингтонський саміт надає вирішальну можливість для амбітних дій у цьому напрямку. Ми, як і раніше, твердо віддані наданню підтримки Україні доти, доки це необхідно», - додала Одобеску.

Нагадаємо, Україна продовжує розраховувати, що на саміті НАТО у Вашингтоні союзники ухвалять рішення, які наблизять нашу країну до членства в Альянсі.

Раніше стало відомо, шо президент Польщі Анджей Дуда надіслав листа лідерам країн-членів НАТО з пропозицією збільшити витрати на оборону з 2% до 3% ВВП. Він сказав про це у зверненні з нагоди 75-ї річниці заснування Альянсу, передає Rzeczpospolita.

«Переконаний, що це є основою послідовної побудови безпеки на всьому євроатлантичному просторі. Це природний та основний крок, який ми маємо зробити разом сьогодні, щоб протистояти імперській політиці Кремля», — заявив Дуда.

Рішення збільшити військові витрати до 2% ВВП було ухвалено НАТО у 2014 році. За словами Дуди, цього було достатньо десять років тому, але не зараз.

Сьогодні, 4 квітня 2024 року, НАТО відзначає 75–річчя з дати свого заснування – саме у цей день у 1949 році було створено НАТО або Організацію Північноатлантичного договору.

Україна активно працює над розбудовою відносин із НАТО на основі ряду стратегічних документів, таких як Хартія про особливе партнерство, Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство, а також План дій Україна-НАТО та інші. Ці документи визначають напрямки співпраці між Україною та НАТО, зокрема, стосовно військової, політичної і економічної сфер.

Одним з ключових інструментів є річні національні програми, які допомагають впроваджувати реформи в Україні за підтримки НАТО. Започатковані ще з 2009 року, ці програми спрямовані на стратегічне планування та координацію реформ у різних сферах, включаючи безпеку, оборону та цивільні аспекти. Вони допомагають українським владним структурам впроваджувати стандарти та практики, які відповідають критеріям та вимогам НАТО, сприяючи зміцненню оборонно-безпекових зусиль країни та наближенню до членства в Альянсі.