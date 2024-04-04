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Румунія закликала до «амбітних дій» у підтримці України на саміті НАТО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Румунія закликала до «амбітних дій» у підтримці України на саміті НАТО
Під час засідання Ради Україна-НАТО Одобеску наголосила на "гострій необхідності" збереження підтримки України
фото мережа Х Лумініци Одобеску

Вашингтонський саміт надає вирішальну можливість для амбітних дій у цьому напрямку

Країни-члени НАТО повинні перейти до амбітних дій у питанні підтримки України на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску у Twitter.

Глава МЗС розповіла, що під час засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулося сьогодні, 4 квітня, вона наголосила на «гострій необхідності» збереження підтримки євроатлантичного шляху України.

«Вашингтонський саміт надає вирішальну можливість для амбітних дій у цьому напрямку. Ми, як і раніше, твердо віддані наданню підтримки Україні доти, доки це необхідно», - додала Одобеску.

Нагадаємо, Україна продовжує розраховувати, що на саміті НАТО у Вашингтоні союзники ухвалять рішення, які наблизять нашу країну до членства в Альянсі.

Раніше стало відомо, шо президент Польщі Анджей Дуда надіслав листа лідерам країн-членів НАТО з пропозицією збільшити витрати на оборону з 2% до 3% ВВП. Він сказав про це у зверненні з нагоди 75-ї річниці заснування Альянсу, передає Rzeczpospolita.

«Переконаний, що це є основою послідовної побудови безпеки на всьому євроатлантичному просторі. Це природний та основний крок, який ми маємо зробити разом сьогодні, щоб протистояти імперській політиці Кремля», — заявив Дуда.

Рішення збільшити військові витрати до 2% ВВП було ухвалено НАТО у 2014 році. За словами Дуди, цього було достатньо десять років тому, але не зараз.

Сьогодні, 4 квітня 2024 року, НАТО відзначає 75–річчя з дати свого заснування – саме у цей день у 1949 році було створено НАТО або Організацію Північноатлантичного договору.

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Україна активно працює над розбудовою відносин із НАТО на основі ряду стратегічних документів, таких як Хартія про особливе партнерство, Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство, а також План дій Україна-НАТО та інші. Ці документи визначають напрямки співпраці між Україною та НАТО, зокрема, стосовно військової, політичної і економічної сфер.

Одним з ключових інструментів є річні національні програми, які допомагають впроваджувати реформи в Україні за підтримки НАТО. Започатковані ще з 2009 року, ці програми спрямовані на стратегічне планування та координацію реформ у різних сферах, включаючи безпеку, оборону та цивільні аспекти. Вони допомагають українським владним структурам впроваджувати стандарти та практики, які відповідають критеріям та вимогам НАТО, сприяючи зміцненню оборонно-безпекових зусиль країни та наближенню до членства в Альянсі.

Теги: міністр НАТО саміт війна Україна

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