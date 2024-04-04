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Центр протидії дезінформації назвав, коли РФ здійснить новий наступ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Центр протидії дезінформації назвав, коли РФ здійснить новий наступ
фото: Getty Images

Наступ російських військ може відбуватися на Вугледарському та Часовоярському напрямках

Російські військові готують новий наступ на травень-червень 2024 року. Про це керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко розповів у випуску проєкту «Про війну».

За інформацією від керівника ЦПД, наступ російських військ може відбуватися на Вугледарському та Часовоярському напрямках, також ворог планує дійти до Краматорська і Слов’янська.

«Паралельно вони промацують нашу оборону біля Синьківки на Куп’янському напрямку. З нашого боку зараз будуються оборонні фортифікаційні рубежі, вдається максимально стримувати ворога на Авдіївському та інших напрямках», – сказав Коваленко.

Керівник Центру протидії дезінформації також назвав фейком інформацію про ймовірний наступ росіян на Харків у кількості 350 тис. бійців. На такі дії в окупантів немає сил, і ніщо не підтверджує такі приготування з їхнього боку.

«Щоб відбувся наступ з півночі, має готуватися певна логістика ворога, а вона не готується. Відповідно, не може взятися з повітря сотня тисяч військових. Їх банально треба десь розташувати, вибудувати відповідну логістику, щоб вони могли наступати, а цього немає», – повідомив Коваленко.

Нагадаємо, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак зимові місяці було були досить тяжкими.

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Теги: наступ окупація окупанти росія війна Україна

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