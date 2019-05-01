Збій в роботі Instagram зачепив Україну
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У 53 відсотків користувачів не працює новинна стрічка, ще 31 відсоток не може увійти в додаток
Instagram в Україні також працює з перебоями в Києві, Дніпрі, Полтаві, Харкові, Львові, Херсоні, Луганську та Вінниці
Користувачі соцмережі Instagram в усьому світі повідомляють про збої в роботі сервісу.
Згідно з даними сайту Downdetector, з проблемами зіткнулися жителі США, Великобританії, Італії та Португалії.
Instagram в Україні також працює з перебоями в Києві, Дніпрі, Полтаві, Харкові, Львові, Херсоні, Луганську та Вінниці.
Проблеми спостерігаються з 21:01 за київським часом. У 53 відсотків користувачів не працює новинна стрічка, ще 31 відсоток не може увійти в додаток. 14 відсотків скаржаться на збій в роботі веб-сайту.
Нагадаємо, у квітні в роботі Instagram стався збій по всьому світу.