  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Збитий літак РФ у Сирії: Росія вдарила у відповідь

    За даними радіоперехоплення, в результаті удару знищено понад 30 бойовиків
    Російські сили у Сирії вдарили по контрольованій повстанцями території у провінції Ідліб, звідки збили літак-штурмовик РФ. Про це заявили у Міноборони Росії, передає «Интерфакс». «За даними радіоперехоплення, в результаті удару знищено понад 30 бойовиків «Джабхат-ан-Нусра» (радикальне ісламістське
    • Сьогодні, 21:45
    • Розсилка
    <span>У Сирії сьогодні було збито штурмовик Су-25 ПКС Росії</span>
    У Сирії сьогодні було збито штурмовик Су-25 ПКС Росії

    За даними радіоперехоплення, в результаті удару знищено понад 30 бойовиків

    Російські сили у Сирії вдарили по контрольованій повстанцями території у провінції Ідліб, звідки збили літак-штурмовик РФ.

    Про це заявили у Міноборони Росії, передає «Интерфакс».

    «За даними радіоперехоплення, в результаті удару знищено понад 30 бойовиків «Джабхат-ан-Нусра» (радикальне ісламістське угруповання – ред.)», — заявили у Міноборони.

    У Росії також додали, що завдали «групового удару» по повстанцях «високоточною зброєю».

    Вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик.  Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими —  він загорівся при посадці.

    Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

    Росія з осені 2015 року проводить військову операцію в Сирії, де з 2011 року йде громадянська війна. Офіційна мета операції — допомога уряду Башара Асада в боротьбі з тероризмом. При цьому Росію звинувачували в нанесенні ударів по угрупованнях повстанців, які не визнані терористичними.

    Росія Сирія війна літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ