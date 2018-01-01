Збитий літак РФ у Сирії: Росія вдарила у відповідь

За даними радіоперехоплення, в результаті удару знищено понад 30 бойовиків

Російські сили у Сирії вдарили по контрольованій повстанцями території у провінції Ідліб, звідки збили літак-штурмовик РФ. Про це заявили у Міноборони Росії, передає «Интерфакс». «За даними радіоперехоплення, в результаті удару знищено понад 30 бойовиків «Джабхат-ан-Нусра» (радикальне ісламістське



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У Сирії сьогодні було збито штурмовик Су-25 ПКС Росії

За даними радіоперехоплення, в результаті удару знищено понад 30 бойовиків

Російські сили у Сирії вдарили по контрольованій повстанцями території у провінції Ідліб, звідки збили літак-штурмовик РФ.

Про це заявили у Міноборони Росії, передає «Интерфакс».

«За даними радіоперехоплення, в результаті удару знищено понад 30 бойовиків «Джабхат-ан-Нусра» (радикальне ісламістське угруповання – ред.)», — заявили у Міноборони.

У Росії також додали, що завдали «групового удару» по повстанцях «високоточною зброєю».

Вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся при посадці.

Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Росія з осені 2015 року проводить військову операцію в Сирії, де з 2011 року йде громадянська війна. Офіційна мета операції — допомога уряду Башара Асада в боротьбі з тероризмом. При цьому Росію звинувачували в нанесенні ударів по угрупованнях повстанців, які не визнані терористичними.