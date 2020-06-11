Збитки державі понад 850 млн грн: директора філії «Укрзалізниці» підозрюють у службовій недбалості



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На Житомирщині було незаконно проведено дев'ять вибухів та видобуто понад 340 тис. м куб гірничої маси

Посадовець не забезпечив належне оформлення спецдозволів на проведення вибухових робіт на гранітних кар’єрах

Директора філії ПАТ «Українська залізниця» підозрюють у службовій недбалості — він здійснював видобування корисних копалин без оформлення спеціальних дозволів, чим завдав збитків довкіллю на 850 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора керівнику однієї з центральних філій ПАТ «Українська залізниця» повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець, будучи керівником підрозділу ПАТ «Українська залізниця», яким здійснювалося видобування корисних копалин, не забезпечив належне оформлення спеціальних дозволів на проведення вибухових робіт на гранітних кар’єрах.

Внаслідок його службової недбалості упродовж 2017-2018 років незаконно проведено дев'ять вибухів на території Житомирської області та видобуто понад 340 тис. м куб гірничої маси, чим заподіяно збитки навколишньому природному середовищу на суму понад 850 млн грн.

Вказано, що досудове розслідування здійснюється головним слідчим управлінням Національної поліції України.