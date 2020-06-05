Нове керівництво Державної екологічної інспекції швидко повернулося до старих схем

Єгор Фірсов Народний депутат 7 та 8 скликань

Єгор Фірсов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований

Чого ж тоді варті слова влади про реформи і боротьбу з корупцією?

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К сожалению, мои худшие опасения подтвердились. После моего увольнения из Государственной экологической инспекции, новое руководство в лице Андрея Малеванного вернулось к старым схемам.

Если помните, в конце апреля я сообщал о судне «Stavanger», которое в порту «Южный» сбросило в море 8 тонн пальмового масла. Тогда инспекция сразу же зафиксировала факт загрязнения окружающей среды. Информацию об этом опубликовали все ведущие СМИ страны.

Ущерб экологии был оценен экспертизой в 65 млн грн. Судно «Stavanger» было задержано нами до тех пор, пока его владелец (корабль ходит под флагом Тувалу) не компенсирует убытки.

Через третьих лиц мне сразу же стали передавать просьбы «порешать» и отпустить корабль.

Именно поэтому я держал дело «Stavanger» на особом контроле. Позиция инспекции была однозначна - нарушитель выплачивает штраф в полном объеме. Но, видимо, наша принципиальность не понравилась руководству Кабмина.

После того, как меня без объяснения причин уволили, мне сразу же стало известно, что за «Stavanger» занесли, и его скоро отпустят. Но я не стал говорить об этом до официального подтверждения, чтобы не выглядело так, будто я от обиды поливаю грязью невинных людей.



Теперь же имеем и официальное подтверждение. Вчера господин Малеванный своим распоряжением отпустил «Stavanger» на все четыре стороны. Ни копейки штрафа в бюджет судно не уплатило. Решение Малеванного базируется на том, что «Stavanger» якобы перечислил 26 млн грн на депозитный счет хозяйственного суда Одессы. Но, во-первых, эта сумма почти в 3 раза меньше размера ущерба. А во-вторых, это не штраф. Через пару месяцев эту историю тихо сольют, эти деньги вернут владельцу судна, и история закончится ничем.

Сотрудники инспекции, которые за время нашей работы уже отвыкли от хамской коррупции и откровенного взяточничества, сейчас просто в шоке. Ведь этот случай был во всех СМИ, и люди были уверены, что чиновники не осмелятся так явно сливать это дело на глазах у всей страны. Многие пишут мне, спрашивают, что делать и как реагировать на происходящее? Выходит, что вся наша работы, все реформы - были напрасными? За неделю все вернулось к прежним порядкам, как было при Януковиче, Порошенко и т.д. Чего ж тогда стоят слова власти про реформы и борьбу с коррупцией?

После своей отставки я думал о том, что может быть действительно где-то не доработал, и меня заменили по объективным причинам. Но теперь я вижу, что единственной причиной по которой меня и мою команду убрали - было желание заниматься вот таким вот решаловом. Мы этому мешали. Поэтому нам подыскали замену в лице более сговорчивого руководителя. Грустно.

Джерело: блог Єгора Фірсова

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