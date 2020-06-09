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    Політика

    Ексголову Львівської ОДА підозрюють у недбалості на 7 млн гривень

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    Ексголову Львівської ОДА підозрюють у протиправному відчуженні земель - Ексголову Львівської ОДА підозрюють у недбалості на 7 млн гривень
    Ексголову Львівської ОДА підозрюють у протиправному відчуженні земель
    Фото: СБУ

    Експосадовець видав незаконне розпорядження щодо відчуження земельної ділянки розміром 15,6 гектара, у межах якої знаходиться озеро

    У Службі безпеки України повідомили про підозру ексголові Львівської облдержадміністрації у справі про протиправне відчуження земель.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Служба безпеки України задокументувала протиправну схему відчуження земельної ділянки та водних об’єктів розташованих в її межах, ексочільником Львівської облдержадміністрації», — йдеться у повідомленні.

    Встановлено, що експосадовець видав незаконне розпорядження щодо відчуження земельної ділянки розміром 15,6 гектара, у межах якої знаходиться водний об’єкт загальнодержавного значення площею 9,2 гектара.

    «Ділянка відійшла комерційній структурі для функціонування заміського готельного комплексу», — йдеться у повідомленні.

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    Ексголову Львівської ОДА підозрюють у недбалості на 7 млн гривень
    Ексголову Львівської ОДА підозрюють у недбалості на 7 млн гривень
    Ексголову Львівської ОДА підозрюють у недбалості на 7 млн гривень
    Ексголову Львівської ОДА підозрюють у недбалості на 7 млн гривень
    Ексголову Львівської ОДА підозрюють у недбалості на 7 млн гривень
    Фото: СБУ

    Згідно з чинним законодавством, неможливо передати земельну ділянку водного фонду зайнятих незамкненими природними водоймами такої площі у приватну власність.

    Своїми діями ексголова ОДА завдав державі шкоду на понад 7 мільйонів гривень.

    Ексочільнику адміністрації області повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

    Мова йде про курорт «Едем Резорт». Розпорядження про продаж 15 га земель із озером біля села Стрілки компанії «Узлісся» у серпні 2019 року підписав тодішній голова ОДА Маркіян Мальський.

    СБУ Львівщина корупція в Україні земля Маркіян Мальський
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