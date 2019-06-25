Хакери зламали телекомунікаційні системи у понад 30 країнах



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У Cybereason повідомляють, що хакери розгортали доступ до систем ще з 2017 року і здійснювали його протягом 2018-го

Американсько-ізраїльське безпекове підприємство Cybereason стверджує, що хакери, координовані Китаєм, здійснили напад на системи телекомунікаційних компаній у понад 30-ти країнах.

Про це повідомляє DW з посиланням на блог на сайті Cybereason.

«Внаслідок зламування телекомунікаційних систем викрадені великі обсяги приватних даних, а також інформація компаній», - йдеться у повідомленні.

Водночас, назви компаній, а також країни, в яких вони зазнали хакерського нападу, не називаються.

У Cybereason повідомляють, що хакери розгортали доступ до систем ще з 2017 року і здійснювали його протягом 2018-го. Активну ж діяльність з нелегального доступу до телекомунікаційних систем була помічена цього року.

«Рівень комплексності свідчить про те, що це не кримінальне угруповання», - наголосив керівник Cybereason Ліор Дів.

За його словами, такого обсягу злам міг координуватись тільки урядом якоїсь країни, а використані програми з високим ступенем імовірності засвідчили, що атака була здійснена з Китаю.

«Засоби і прийоми, що використовуються під час цих атак, узгоджуються з кількома китайськими суб'єктами загрози, зокрема з загрозою, яка, як вважається, діє від імені китайського міністерства державної безпеки», - наголошується у блозі Cybereason.

За даними безпекового підприємства, метою хакерського нападу є здобуття інформації про окремих урядовців, політиків, працівників силових органів. Зокрема, хакери забезпечили доступ до кожного користувача та його пароля, завдяки чому отримали, зокрема, номери рахунків і дані про телефонні з'єднання.

Утім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Як відомо, у травні президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану у сфері телекомунікацій та заборону на використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, яке виробляють фірми, що становлять загрозу «національній безпеці, зовнішній політиці та економіці». Цей документ підготував ґрунт для повної відмови США від ділових контактів з китайським телекомунікаційним концерном Huawei, який підозрюють у шпигунстві на користь уряду Китаю.