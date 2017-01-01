Збройні Сили відбили напад бойовиків на Світлодарському напрямку

В результаті бойового зіткнення диверсанти кинули на місці двох поранених та одного вбитого і поспіхом залишили місце сутички

Підрозділ Збройних сил України відбив напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків на Світлодарському напрямку, після зіткнення диверсанти кинули на місці двох поранених та одного вбитого. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «Сьогодні один з підрозділів Збройних Сил України, який виконує бойові завдання в даному районі, відбив напад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті бойового зіткнення диверсанти кинули на місці двох поранених та одного вбитого і поспіхом залишили місце сутички

Підрозділ Збройних сил України відбив напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків на Світлодарському напрямку, після зіткнення диверсанти кинули на місці двох поранених та одного вбитого. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Сьогодні один з підрозділів Збройних Сил України, який виконує бойові завдання в даному районі, відбив напад диверсійно-розвідувальної групи російсько-окупаційних військ зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади 2 Армійського корпусу 8 Армії Південного військового округу РФ. В результаті бойового зіткнення диверсанти кинули на місці двох поранених та одного вбитого і поспіхом залишили місце сутички», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що провокацію було зупинено на Світлодарському напрямку.

Читайте також: Комбат В'ячеслав Власенко: Семенченко використовує бренд батальйону «Донбас» - закупив 700 футболок і кепок і роздає всім підряд