Комбат «Донбасу» В'ячеслав Власенко: Семенченко використовує наш бренд - закупив 700 футболок та кепок і роздає всім підряд

«Хто ж ті люди з шевронами «Донбас», які нині отаборилися під Верховною Радою»

«25 листопада 2017 року... Запам’ятайте! У цей день почалася очищення імені легендарного батальйону «Донбас» від псевдовоїнів і псевдопатіротів». Так у Facebook прокоментував останні дії правоохоронців, які почали затримувати деяких «донбасівців», командир батальйону Збройних сил

Фото: Апостроф Комбат Вячеслав Власенко

«Хто ж ті люди з шевронами «Донбас», які нині отаборилися під Верховною Радою»

«25 листопада 2017 року... Запам’ятайте! У цей день почалася очищення імені легендарного батальйону «Донбас» від псевдовоїнів і псевдопатіротів». Так у Facebook прокоментував останні дії правоохоронців, які почали затримувати деяких «донбасівців», командир батальйону Збройних сил «Донбас-Україна», полковник В’ячеслав Власенко (позивний «Філін»). Найбільш відомі з затриманих: Олександр Новіков («Хаммер»), помічник Семена Семенченка Анатолій Виногродський («Гала») і активіст Леонід Литвиненко («Бек»).

«Хаммера», зокрема, підозрюють у викраденні бійця «Донбасу» Олександра Калашника. У «Русі нових сил» Михайла Саакашвілі заявили, що заарештований – активіст цієї політичної сили, ветеран батальйону «Донбас», соратник Семена Семенченка. Зі свого боку МВС оприлюднило розповідь добровольця батальйону Олександра Калашника, викраденого, за інформацією МВС, охоронцями народного депутата Семена Семенченко («Об'єднання» Самопоміч»). За словами Калашника, люди Семенченка застосовували до нього тортури.

Останні події – продовження довготривалого конфлікту у «Донбасі», він почався ще у далекому 2014-му році після виходу з Іловайського котла. Частина бійців заявила про те, що не хоче мати нічого спільного із комбатом Семенченком. Майбутнього депутата від «Самопомочі» обвинувачували від причетності до розкрадань коштів, які небайдужі люди перераховували на потреби батальйону, до «кришуванні» убивства жителя Миколаївки Слов’янського району, на Донеччині. Одним із публічних критиків Семена Семенченка був Олег Дуб, колишній боєць батальйону «Донбас».

Семенченко очолював батальйон з початку його заснування у 2014-му. 19 лютого 2015-го року він подав рапорт про складання повноважень. Командування прийняв соратник Семенченка, Анатолій Виногродський. У 2015-му році батальйон перейшов з-під крила Нацгвардії до Збройних сил і отримав назву 46-й батальйон ЗСУ «Донбас-Україна». Також батальйон отримав нового комбата, ним став В’ячеслав Власенко (позивний Філін).

Не всі з «донбасівців» вважають ситуацію, яка склалася навколо батальйону, внутрішнім конфліктом. Мовляв, люди, яких нині переслідують правоохоронці, нібито і не були офіційно оформлені у «Донбасі». Тому пов’язувати їх з чесним ім’ям батальйону не варто. Такої думки притримується і Філін. 25 жовтня він разом з побратимами провели прес-конференцію, на якій звернулися до влади з вимогою заборонитивикористовувати атрибути і шеврони батальйону «Донбас» для персональних цілей. Мовляв, нині ім'я батальйону використовується для дискредитації військовослужбовців Збройних сил України та Нацгвардії. «Є люди, які використовують ім'я батальйону «Донбас» у своїх особистих інтересах», - каже Власенко. Він уточнив, що йдеться насамперед про народного депутата Семена Семенченка і його оточення.

Хто ж ті люди з шевронами батальйону «Донбас», які нині отаборилися під Верховною Радою, пікетують Адміністрацію президента і ходять на марші за участю Михайла Саакашвілі? Чому інші «донбасівці» критикують колишніх побратимів, та ким насправді є Семен Семенченко? В інтерв’ю «Главкому» комбат В’ячеслав Власенко розповів свою версію скандалів, до яких приписують славетний батальйон, який героїчно пройшов Іловайський котел.

Хто ж ті люди з шевронами батальйону «Донбас», які нині отаборилися під Верховною Радою, пікетують Адміністрацію президента і ходять на марші за участю Михайла Саакашвілі? Саакашвілі? Фото: Цензор.нет

Суд заарештував Олександра Новікова, правоохоронцями затриманий Анатолій Виногродський, Леонід Литвиненко. Всі ці люди колись були вашими соратниками, але в якийсь момент шляхи «донбасівців» розійшлися. Коли саме відбувся розкол у батальйоні «Донбас»?

Новіков в 2014 році не був в батальйоні взагалі. І коли ми пропонували йому офіційно влаштуватися, він відмовився. Виногродський теж не був влітку 2014-го в батальйоні. Він приїхав в Іловайськ за кілька днів до нашого виходу (з котла), виконував обов’язки начальника складу.

Тобто він приєднався до добровольців пізніше?

Так. Знаєте, у нас формувався один батальйон, який назвали «Донбас», потім почали формувати другий батальйон під назвою «Крим». От і Виногродський був у тому другому батальйоні (який так до кінця і не сформували – «Главком»). «Донбас» сформували навесні – на початку літа. До «Донбасу» багато хто хотів потрапити. Саме з цієї причини я почав пробивати питання, щоб зібрати ще один батальйон, він мав назву «Крим». Але щодо нього рішення так і не було прийнято. Частину того батальйону, який створювався, але так і не створився, потім частково передали в батальйон «Київську Русь». Інша частина залишилась з «Донбасом». Бійці не були оформлені, але мали бажання воювати, тому приїхали до нас і якраз потрапили в Іловайськ.

Багатьох серед затриманих, а також тих, хто сьогодні активно протестує, пов’язують із «Донбасом». Вочевидь хтось із них таки входив до батальйону раніше, хтось, можливо, входить і зараз.

Треба пояснювати людям, що з батальйоном треба асоціювати людей, які були у ньому офіційно працевлаштовані. Так само як у вас у виданні, у редакції: є штатні журналісти, а є позаштатні. Саме із штатними співробітниками слід асоціювати редакцію. В батальйоні було 497 місць і всі 497 людей, які були призначені на свої посади - це батальйон «Донбас». Але чомусь зараз усі, хто купив шеврон батальйону «Донбас», себе вважають бійцями нашого батальйону. Але це не так.

Порушення закону, які інкримінують вашим колишнім соратникам з «Донбасу», сталися ще у 2014-2015 роках, але людей затримали тільки зараз. Чому?

«Донбас» був другим батальйоном спеціального призначення. Він був при військовій частині, при бригаді №3027. Влітку 2016 року за рішенням командувача Національної гвардії цей підрозділ припинив своє існування. Частина особового складу була звільнена взагалі з лав батальйону. Інша частина, приблизно половина, 150-200 людей, були переведені до інших військових частин Національної гвардії №3057 і №3035, у Маріуполь і Слов`янськ. Гал був командиром підрозділу, де було біля 70 людей. Але Семенченко називав батальйон «Донбас» навіть тоді, коли ми ще не були (офіційно зареєстрованими), входили до Нацгвардії тощо. На початках у тому підрозділі було людей 50, але він (Семенченко) завжди називав його батальйоном.

Десь у листопаді-грудні 2014-го я зрозумів, що ніякого «Донбасу» в Нацгвардії більше існувати не буде. Натомість залишався ж бренд, який зробив Семенченко. Потім стало зрозуміло, що під цим брендом Семенченко затіватиме чи політичну, чи якусь іншу діяльність, але тільки не військову. Тож ми зібралися тоді з хлопцями, обговорили питання щодо переходу до Збройних сил. У Збройних силах можна було отримати важку зброю, бронетехніку і продовжувати виконувати завдання, досягати цілі, які ми поставили собі навесні 2014 року.

Перейшовши під крило Збройних сил, батальйон було перейменовано на «Донбас-Україна» і присвоєно №46. Коли саме це сталося?

16 січня 2015 року було прийняте рішення про формування 46-го батальйону спецпризначення ЗСУ з назвою «Донбас-Україна». Запросили до цього батальйону в тому числі добровольців. Був сформований військовий підрозділ, який почав воювати з серпня 2015 року.

А як щодо людей, яких асоціюють з «Донбасом» і яких затримують? На захист затриманих виступив «Рух нових сил».

Батальйон «Донбас» з самого початку був сформований з метою протидії зовнішньому ворогу. Коли він розвалився, на його основі мали б зробити якусь політичну чи громадську організацію і офіційно її зареєструвати. У Facebook на словах було створено внутрішній корпус батальйону «Донбас». Але бійці не збиралися, військові рішення не приймалися. Було особисте рішення (про створення внутрішнього корпусу – «Главком») вже на той час нардепа Семена Семенченка. Він тоді підібрав собі людей, використовуючи бренд нашого батальйону, закупив десь 700 майок, футболок і кепок і почав роздавати всім підряд. Там опинилися люди, яких вигнали з батальйону, там опинилися люди, які взагалі ніколи не були пов’язані з батальйоном. Однак їм видали шеврони і от вони зараз асоціюються з батальйоном «Донбас». Знаю, що вони створили фірму з назвою «Донбас-охорона», яку очолює ставленик Семенченка і почали таким чином заробляти гроші. Це навіть не політика, бо політика робиться ідейними людьми. Але якщо люди працюють за гроші, то це не політика, вони просто виконують замовлення. Так вони діяли, виконуючи замовлення, починаючи з перешийку у Криму (акція торговельної блокади Криму), потім пам’ятаємо, була бурштинова справа за гроші (З початку 2017 року на акціях протесту щодо роботи ДТЕК Бурштинська ТЕС, яку контролює Ринат Ахметов, збиралися партії «Народний контроль», «Воля», Михайло Саакашвілі і Семен Семенченко із «Самопомочі» - «Главком»), потім були вибори і розхитування ситуації в Кривому Розі (у 2015-му році відбулися вибори міського голови. Очільник міста Юрій Вілкул навіть звертався до президента України з проханням не дати Семенові Семенченку дестабілізувати ситуацію в місті – «Главком»). Потім була діяльність з перекриття залізниці, нібито протидія торгівлі з окупантом на лінії розмежування. Це все було за гроші. Остання справа, яка була - це рейдерське захоплення ферми в Кіровоградській області. Конкурент того фермера заплатив три мільйони гривень Семенченку. Ну, про які політичні мотиви тут можна говорити, якщо це просте заробляння грошей?

Протестувальники, які називають себе представниками батальйону «Донбас» на чолі з Семеном Семенченком, складають кістяк «військової частини» протесту під Радою

Якщо люди, яким ви закидаєте заробітчанство на бренді «Донбасу», не представляють батальйон, чому тоді справжні «донбасівці» не вийдуть і не захистять чесне ім`я свого формування?

Справжні «донбасівці» можуть вийти. Але тоді ви всі зберіться і вийдіть на наше місце дислокації, бо ми в АТО на позиціях стоїмо. От тоді ми прийдемо в Київ і розберемося з цією бандою.

Хто ці справжні «донбасівці»? Скільки їх?

Це ті, хто воює зараз. В 2014, 2015, 2016-му воювали і сьогодні ми воюємо. І треба читачам роз’яснювати, що ті, хто воюють зараз, це і є «Донбас». Все решта, під маркою, під брендом «Донбасу» лише використовують наш шеврон.

І все ж, чи є у протестах під Верховною Радою хтось зі справжніх «донбасівців»?

Одна людина є. Позивний Брест у нього. Тобто єдина людина, яка в батальйоні з 2014 року. Всі інші – «ряжені», проти них ми і виступаємо. Навіть спеціально зібралися і поїхали в Київ, зібрали прес-конференцію, виступили. Я думаю, що Брест щиро і від чистого серця допомагає протестувальникам під Радою, думає що він під гаслами Семенченка робить добру справу. Але насправді Семенченко надурив дуже багатьох «донбасівців», починаючи з 2014 року. Він завжди брехав, обіцяв посади, намагався таким чином їх підкупити. Думаю, що після того, як Виногродського затримали і посадили поки що на 60 діб, Семенченко зараз буде пропонувати посаду командира так званого внутрішнього корпусу батальйону «Донбас» саме Бресту.

То кого надурив Семенченко, можете навести конкретні факти?

Тому ж Виногродсьому він пропонував посаду в «Самопомочі», пропонував стати народним депутатом. Іншим людям обіцяв свою підтримку: посади мерів, депутатство на різних рівнях.

Як ви взагалі ставитеся до протестів під Радою?

Ми перебуваємо у зоні АТО, в окопах, а у нас за спиною розхитується ситуація. Однозначно, це на користь Москви.

Виногродського ви називаєте людиною, яка «зрадила нашим принципам, продавала посади за гроші, пиячила безпробудно разом із Семенченком, розхитує ситуацію в Україні». Чим підтвердите свої слова, які посади і кому ця людина продавала?

У нас достатньо інформації про такі факти. Наприклад, є генерал Лєднік (у батальйоні «Донбас» станом на 2016 рік числився екс-чиновник, начальник Дніпропетровської обласної митниці у 2013-2014 роках Олександр Вікторович Лєднік, - «Главком»). Це мертві душі, які в батальйоні ніколи не з’являлись, але були оформлені. І в подальшому документи на них були подані на отримання статусу учасника бойових дій. Це чистої води шахрайство.

Якщо є докази, то чому досі не було розслідувань, пред’явлень обвинувачень?

Як же не було, якщо пішли арешти? Ми себе позиціонуємо не як тоталітарна держава типу Російської Федерації. Якщо ми хочемо бути європейською країною, дійсно, повинні бути докази, експертизи, слідство. Тільки після цього почали проводити арешти цих осіб. Я не думаю що Виногроцького безпідставно затримали. Гадаю, що в прокуратурі розумні люди сидять. Суд визначить подальшу долю цих людей.

А вас не допитували по цих справах?

Я перебуваю на війні, в зоні АТО. А Виногродський займається розхитуванням країни у мене за спиною. Звичайно, якщо для суду будуть потрібні мої свідчення, я їх даватиму. На мою думку, це – банда, яка має сидіти в тюрмі.

Ви казали, що на протестах люди Семенченка заробляють. Яка ціна питання?

Шість – вісім тисяч гривень в місяць вони отримують. Плюс 200 гривень за кожну годину.

Михайло Глуховський, «Главком»