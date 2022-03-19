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    Події в Україні

    ЗСУ «влупили» ворогів у Чорнобаївці. Вшосте

    Українські захисники не розуміють, чому рашистів так тягне на цей аеродром, однак справно палять їх там - ЗСУ «влупили» ворогів у Чорнобаївці. Вшосте
    Українські захисники не розуміють, чому рашистів так тягне на цей аеродром, однак справно палять їх там
    фото ілюстративне: НАСА Fire Information for Resource Management System

    Арестович розповів про розбитих окупантів

    Бити ворога у Чорнобаївці вже стало хорошою традицією для ЗСУ. Наші військові завдають удар за ударом, але росіян це нічого не вчить.

    Вночі проти 19 березня українські захисники атакували аеродром у Чорнобаївці вшосте. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Олексій Арестович, радник глави Офісу президента.

    «Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх щойно в Чорнобаївці. Вшосте», – написав він.

    Нагадаємо, 18 березня Повітряні сили Збройних сил України внаслідок удару по аеродрому в Чорнобаївці Херсонської області, за попередніми даними, знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ та її командувача.

    Раніше повідомлялося, що українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона.

    Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила і техніка.

    До слова, за минулу добу знищено 12 одиниць ворожої авіації.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна Facebook окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    ЗСУ «влупили» ворогів у Чорнобаївці. Вшосте